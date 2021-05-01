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李在鎔掌控三星電子 更穩了

編譯湯淑君／綜合報導
三星集團繼承人李在鎔（中）已繼承亡父李健熙50%的三星人壽保險公司持股，對三星電子的掌控更加鞏固。（路透）
三星集團繼承人李在鎔（中）已繼承亡父李健熙50%的三星人壽保險公司持股，對三星電子的掌控更加鞏固。（路透）

申報資料顯示，三星集團繼承人李在鎔已繼承亡父李健熙50%的三星人壽保險公司持股，對三星電子的掌控更加鞏固，正式成為三星企業王國領導人，這也顯示這個南韓最大企業集團的股東結構依然堅若磐石。

三星電子副董事長李在鎔繼承已故董事長李健熙一半的三星人壽保險公司持股，總計超過2000萬股，在三星人壽股權比重從0.06%大幅提升為10.44%。由於三星人壽是三星電子最大股東，持有8.51%股權，意味李在鎔對三星電子掌控更穩固。

綜合三星旗下各公司的申報資料，身為李健熙長子的李在鎔，也繼承父親在其他關係企業的持股，使他在三星電子的持股比重從0.7%增至1.63%，在三星物產（Samsung C&T）的持股從17.33%提高到17.97%。李在鎔也繼承2158股的三星SDS股票。

其中，三星物產是三星集團名副其實的控股公司，最大個人股東正是李在鎔。三星物產持有約19.3%的三星人壽股權，另持有超過5%的三星電子股權。

去年10月病故的前南韓首富李健熙，持有三星集團旗艦科技公司三星電子4.18%股權、20.76%三星人壽股權、2.88%三星物產，及0.01%的三星SDS。他遺留的財產總值估計超過25兆韓元，包括價值約18.96兆韓元（170億美元）的股票。

李健熙家人4月28日表示，將支付逾12兆韓元（110億美元）遺產稅，創南韓史上最高紀錄。李家人已支付六分之一，其餘稅款將於未來五年分批繳。

李健熙擁有的三星物產和三星電子股權，按南韓法定遺產的分配比率，兒子李在鎔和女兒李富真和李敘顯各可分得22%，遺孀洪羅喜分得33%。

對照下，李健熙在三星人壽的持股，半數都分給李在鎔，凸顯全家鼎力支持李在鎔出任三星集團新領導人。

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