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美威瑞森電信 傳要出售雅虎

編譯黃淑玲／綜合報導

美國威瑞森電信（Verizon Communications）傳出計畫出售旗下的媒體事業資產，包括雅虎（Yahoo）與美國線上（AOL）等事業在內，主因是經營這些數位媒體的成本高昂而且一直未能成功。

知情人士向華爾街日報透露，私募股權基金Apollo全球管理公司是潛在購買人之一，如果出售案成真，交易金額估會介於40億到50億美元之間。其他細節目前還無法得知。

威瑞森以用戶數計算，是美國最大的行動通訊電信商。該公司分別在2015年收購AOL，2017年再買下Yahoo，買這兩家公司總計花費威瑞森逾90億美元。

威瑞森的數位媒體事業部門去年沒有達成100億美元的年度營收目標；而在2018年，威瑞森已將該事業部門的價值減記大約45億美元。威瑞森已在該部門裁員，並在去年11月同意將其HuffPost新聞部門出售給BuzzFeedInc。

此前，該公司在2019年達成協議，以象徵性價格將Tumblr部落格平台出售給WordPress東家。這個媒體部門還包括Yahoo Finance和Yahoo Mail及新聞網站TechCrunch和Engadget。

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