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賓士推純電旗艦車 槓特斯拉

編譯陳律安／綜合報導
賓士汽車發表純電旗艦轎車EQS。 （美聯社）
賓士汽車發表純電旗艦轎車EQS。 （美聯社）

賓士汽車（Mercedes-Benz）發表純電旗艦轎車EQS，打算在電動車銷量漸增之際，抵禦新創公司和傳統車廠的進逼，同時與電動車龍頭特斯拉一較高下。

EQS是賓士旗下第一款以電動車專用底盤從頭打造的車輛，將有兩款車型，分別是單馬達後輪驅動款EQS 450+，馬力為329匹，以及雙馬達全輪驅動款EQS580 4Matic，可爆發出516匹馬力。

EQS續航里程可望達到770公里，同時藉「一體式弓形」的外觀設計，使風阻係數僅為0.20Cd，賓士宣稱，這是史上風阻係數最低的量產車。

EQS預定今年8月在歐美市場上市、明年1月在中國市場販售。數據顯示，去年歐盟純電動車和插電式油電混合車的銷售量達104.6萬輛，比2019年激增近兩倍，且占整體銷售比重已達逾10%。

消費者購買EQS時，可選配全球最大的車用螢幕「Hyperscreen」，尺寸達56吋，從駕駛座前方延伸至中控台及副駕駛座，功能包括顯示行車資訊、調整車輛設定，及提供娛樂。賓士母公司戴姆勒集團並未公布EQS售價，但產業專家預估，可能高達10萬美元以上。

儘管戴姆勒執行長卡倫紐斯在法說會上，並未拿EQS和特斯拉車款相比，但分析師說，EQS主打的長續航里程和大螢幕，正是衝著特斯拉而來，因為特斯拉向來以這兩項特色為賣點。

德意志銀行的報告認為，EQS是賓士對抗特斯拉的主力戰將，而這款車可能為傳統車廠和特斯拉等新進業者，制定「科技功能、設計及品質的標竿」。

卡倫紐斯說，戴姆勒不會公布EQS的銷售目標，或這款車的利潤率預期。不過他說，對EQS在大陸市場的銷售寄予厚望；中國對賓士豪華轎車S-Class的需求非常龐大。

戴姆勒16日也公布上季初步財報，第1季調整後息稅前盈餘（EBIT）達50億歐元（60億美元），是去年同期的近六倍，也優於分析師預期的40億歐元，原因是各大區域的銷售動能都增強，且中國市場的需求尤其強勁，再加上大幅削減固定成本，帶動該集團擺脫新冠肺炎疫情衝擊。

特斯拉 電動車 中國

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