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瑞典央行：放慢數位貨幣腳步

編譯林奕榮／綜合報導
瑞典央行CBDC計畫的第一階段實驗結果出爐，官員認為推出電子克朗（E-Krona）的步調可能需放慢。 （本報系資料照片）
瑞典央行CBDC計畫的第一階段實驗結果出爐，官員認為推出電子克朗（E-Krona）的步調可能需放慢。 （本報系資料照片）

瑞典央行已完成央行數位貨幣（CBDC）計畫第一階段實驗並公布研究成果，初步的結論是若現金消失的速度太快，將帶來難以解決的「潛在問題」，因此可能需放慢央行數位貨幣計畫的腳步。

瑞典央行曾暗示，2018年前就會推出「電子克朗」（E-Krona），但時程一再延後，如今瑞典央行表示，正在進行的實驗計畫，須等到明年初才能完成，甚至不排除試驗至2026年底。

瑞典央行的數位貨幣實驗計畫負責人桑德伯格表示，在釐清數位貨幣所需條件之前，不應冒然定案。

瑞典央行也明確指出，目前不會以數位貨幣取代現金，至於正在研究的數位貨幣計畫，若繼續推行，最終決定推出，也必須在新的法律架構出爐後，才能施行。

瑞典央行6日表示，此計畫的下一個階段，是讓商業銀行加入，以測試「電子克朗」在實際處理商業和零售支付時的情況。

這可謂目前西方主要經濟體中最深入探究後現金時代的一份研究。

瑞典的紙鈔和硬幣正持續以緩慢的速度退場；研究公司麥肯錫的報告指出，在八個「成熟」市場中，瑞典民眾去年最少使用現金（現金占總交易額的比率最小）。

然而，其他國家的央行已公開表示，率先進入數位貨幣領域未必有利；美國聯準會（Fed）主席鮑日前表示，美國對數位貨幣的立場是「做對」，而非「做第一」。

此外，一些國家也認為，即使步入「無現金社會」，未必代表就需推行數位貨幣。

挪威是另一個已接近無現金社會的國家，但該國央行表示，目前沒有推出數位貨幣的「迫切需求」。

彭博資訊經濟學家耶安森表示：「隨著決策官員的探討，實施央行數位貨幣的動機可能出現變化；如果數位貨幣只是用來補充現金所缺乏的零售交易功能，在經濟中不會產生太大作用。」

貨幣 央行 瑞典

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