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震撼！LG退出智慧手機市場

編譯劉忠勇／綜合報導
LG電子5日宣布，因市場競爭加劇且持續虧損，加上找不到買家接手，將關閉行動通訊事業。（路透）
LG電子5日宣布，因市場競爭加劇且持續虧損，加上找不到買家接手，將關閉行動通訊事業。（路透）

LG電子5日宣布，因市場競爭加劇且持續虧損，加上找不到買家接手，將於7月31日關閉行動通訊事業，接下來會專注於包括電動車元件在內更有前景的事業。路透報導，LG將是全球第一家完全退出智慧手機市場的主要品牌。

LG表示，鑒於產業競爭激烈加上手機部門業績持續不振，為使資源更有效率，集中發展核心事業，必須調整改善組織結構，因此董事會無異議通過，7月31日正式退出手機市場，終止行動通訊事業本部所有生產與銷售業務。

LG在新聞稿中說，手機占整體營收8.2%，關閉此事業短期內營收勢必會短少，但預料長期會對財務有幫助，未來將強化車用零件事業，並繼續發展6G網路和相機鏡頭在內的行動技術，以及聯網裝置和智慧家庭等。

據市研機構Counterpoint的統計，LG目前全球市占率僅約2%，去年出貨量為2300萬支，相較之下三星出貨2.56億支。LG於1995年進入手機市場，堪稱安卓（Android）作業系統的先驅，且在相機和螢幕技術均相當先進，2013年全盛時期全球市占一度高居第三，僅次於三星和蘋果，但之後市占率不斷流失，甚至被大陸後起之秀OnePlus超越；從2015年第2季更是連續虧損至2020年第4季，累計虧損約45億美元。

路透報導，如Nokia、宏達電和黑莓等知名手機品牌，也已都從雲端摔落，只是至今仍尚未完全退出市場。

LG曾於1月宣布，今年將推出一款可捲曲螢幕的手機，不料同月稍後又表示，將評估智慧手機事業的發展方向，據悉曾與越南Vingroup和福斯接觸，商議出售事宜，但都未有進展，主要是在對技術專利的價值始終談不攏。

LG已和麥格納（Magna）成立合資公司，生產電動車關鍵零組件，投資人看好此合作有助於爭取蘋果的電動車開發計畫。儘管蘋果未曾證實正在開發電動車，但據韓媒Pulse News報導，麥格納執行長最近在一場論壇上公開表示，已準備好為蘋果生產電動車。

為完成既有訂單，LG規劃持續生產手機至5月底，正式結束手機業務後，將持續提供售後服務，避免影響使用者權利；同時將與各合作廠商討論損害賠償等事項。

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