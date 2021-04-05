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歐電動車電池 市占挑戰30%

編譯林奇賢／綜合報導

電動車熱銷促使歐洲各地出現爭相打造全新電池供應鏈的盛況，可望讓歐洲電動車電池產量占全球產量的比率，在2030年時擴大至31%，僅次於中國

彭博資訊報導，歐洲各國開始出現有潛力的電池製造商，如瑞典電池新創Northvolt、英國Britishvolt，法國的Automotive Cells，及德國的福斯集團（VW），這些公司有望蠶食大陸寧德時代、南韓樂金能源解決方案的市占率。

彭博新能源（BNEF）預估，歐洲在全球電池製造的市占率，2030年時可望從去年的7%擴大至31%，屆時將僅次於中國的59%。

由於歐洲當局祭出更嚴格的碳排放規定，且違者將處以罰款，歐洲去年電動車銷量（包含純電動車和插電式混合動力車）增逾一倍至約130萬輛，首度超越中國。

歐洲今年電動車銷量可望達到190萬輛，連續第二年成為全球最大電動車市場，因為福斯、Stellantis、寶馬（BMW）等車廠都計劃推出新電動車款，並提高產量，福特、富豪致力讓旗下車款全都電動化。歐盟執委會副總裁塞夫科維奇說：「我們正在歐洲打造全新的產業與生態系統。」

電動車 中國 瑞典

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