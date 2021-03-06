蘋果涉壟斷 英歐盯上

英國當局表示已展開對蘋果反壟斷調查，歐盟也傳出計劃首度提出反壟斷告訴，施壓蘋果改變App Store的營運方針。（美聯社）

蘋果 在全球面臨的監管壓力與日俱增，英國當局表示已展開反壟斷調查，歐盟 也傳出計劃首度對蘋果正式提出反壟斷告訴，施壓蘋果改變App Store的營運方針。

倫敦金融時報（FT）與彭博資訊均引述消息來源報導，歐盟將針對音樂串流平台Spotify兩年前提出的反壟斷申訴採取行動。Spotify在2019年指控蘋果App Store抽成高達30%，但不允許Spotify告知用戶更新應用程式（App）的其他方式，規則也一變再變，且蘋果自家的Apple Music不須負擔30%抽成，因而得以壓低售價。

消息人士透露，歐盟執委會正針對蘋果在App Store對Spotify的反壟斷行為，研擬一份異議聲明（statement of objections），近幾周都在收集相關文件，最快3月就會寄出。

英國監管機關「競爭及市場管理局」（CMA）4日表示，已針對蘋果是否對App開發商實施不公平且反競爭行為，展開反壟斷調查；例如強制部分App使用蘋果程式內購買系統，因而得以抽成30%的費用。這項初步調查將進行到9月為止。

在此之前，遊戲開發商Epic Games上月在歐盟對蘋果提出反壟斷申訴，原因是Epic推出自家的App支付系統後，蘋果便將該公司的熱門遊戲《要塞英雄》自App Store下架。