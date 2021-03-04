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抗疫 大國儲蓄增2.9兆美元

編譯陳律安／綜合報導
各國實施抗疫封鎖期間，主要經濟體消費者的儲蓄共增加2.9兆美元。（路透）
各國實施抗疫封鎖期間，主要經濟體消費者的儲蓄共增加2.9兆美元。（路透）

在各國實施抗疫封鎖措施期間，主要經濟體的儲蓄共計增加2.9兆美元，若疫情獲控制，且民眾陸續接種新冠疫苗之後，可望放手消費，進而帶動經濟強勁復甦。

彭博經濟研究指出，美國、中國大陸、英國、日本、和歐元區等大國的家庭，在居家避疫期間存下大量現金。在抗疫封鎖措施尚未解除、當局持續推出刺激方案之際，這些家庭可能會繼續儲蓄。

數據顯示，美國民眾存下1.5兆美元，逼近2.9兆美元的一半，且金額持續增加。美國這樣的儲蓄規模，至少是美國上次經濟擴張期國內生產毛額（GDP）平均年成長產值的兩倍，並等於南韓年經濟產值。

彭博經濟研究指出，以美國而言，若民眾去年的儲蓄全數轉換為消費金額，將使美國今年GDP成長率大幅加速至9%，遠優於目前預估的4.6%。

美國並不是唯一一個受惠於民眾儲蓄的國家。中國家庭的儲蓄比承平時期多出人民幣2.8兆元（4300億美元）。日本人多存32.6兆日圓（3000億美元），英國人多存1170億英鎊（1600億美元），歐元區前幾大經濟體合計存下3870億歐元（4650億美元）。

樂觀者認為，若民眾重回零售商店、餐館、娛樂場所、旅遊景點和體育賽事，將帶動一波購物潮，加速購買高價商品。民眾可能擴大消費的原因，還包括利率仍處於谷底，降低民眾將錢存在銀行的吸引力。

悲觀者則認為，這些儲蓄可能被拿來還債，或是仍一直將錢存在銀行，不敢動用，一直到這場公衛危機告終，以及勞動市場成長動能增強，才敢放心出門花錢。

美國 儲蓄

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