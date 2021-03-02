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亞股價值股料輪動

編譯洪啟原／綜合報導

儘管亞股上周五重挫，跌幅為去年3月以來最大，策略師對亞股的信心仍絲毫沒有動搖，預期亞洲經濟將在歷經新冠肺炎疫情的衝擊後強勢復甦，建議逢低買進亞洲地區的景氣循環股，並看好消費類股有望補漲。

高盛集團的慕天輝（Timothy Moe）等策略師團隊指出，亞洲的經濟成長可抵銷利率攀升的風險，偏好價值型的景氣循環股，同時做空不受景氣循環的股票，「我們仍對各地股市持建設性的態度，利率升高或股市波動加劇造成的微幅下跌風險，可能在回檔時創造買進機會。我們預估，股市不會劇烈震盪，除非債券殖利率大幅急升或美國聯準會（Fed）暗示利率決策有變」。

史福伯登（Sanford Bernstein）公司和券商Oanda亞太部門也認為，亞股可安度全球公債殖利率急升的危機，今年表現有望優於美股。史福伯登駐孟買的亞洲量化策略師亞加爾瓦說：「亞洲今年應能主導全球股市。」他認為，亞洲地區的復甦最為強勁，美債殖利率持續上揚，應有助支撐亞洲價值股輪動。

彭博資訊策略師也認為，近幾個月來表現落後的亞洲非消費必需品與消費必需品類股，即將受惠於這波類股輪動。

MSCI亞太指數上周五（26日）收跌3.7%，但今年來的表現仍領先美股史坦普500指數約3個百分點。亞洲的經濟復甦步調預料比美國更快，國際貨幣基金（IMF）預估，亞洲地區的新興和開發中經濟體，2021年經濟有望成長逾8%，這個步調幾乎是包含美國在內一籃子先進經濟體的兩倍。

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