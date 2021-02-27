現代汽車超前部署 躲過晶片荒

現代是少數保有低階晶片庫存的車廠。（美聯社）

知情人士透露，南韓現代汽車 「超前部署」，去年不僅維持晶片 庫存，更在年底加速進貨，成為全球少數未受車用「晶片荒」波及的汽車製造商。

面對車用晶片吃緊，從福斯到通用，全球車廠被迫減產，迫使德國、美國等國政府不得不想法設法填補缺口。

除了日本汽車大廠豐田本月表示晶片庫存達四個月以外，現代與旗下起亞是全球唯二保有低階晶片庫存的車廠，並能滿足生產需求。

不過，路透報導，兩名熟悉現代採購的消息人士表示，在高階車用晶片的產能也開始吃緊的情況下，若晶片缺貨潮無法在近期緩解，現代可能也會面臨晶片不足的問題。

同業在新冠肺炎疫情 期間縮減晶片訂單，以反映需求降溫，但現代仍持續採購晶片。

分析師指出，過往慘痛經驗衝擊現代的供應鏈，並導致產線停擺，使現代對庫存管理採用較保守的策略，與汽車業者普遍採用的「即時生產」（JIT）模式背道而馳。

知情人士說，與其他車廠一樣，現代原先因疫情計畫在年初減產，但採購人員看到半導體產業縮減車用晶片產量的趨勢後，認為現代也不買晶片的話，日後勢必會有麻煩。

消息來源透露，現代2020年的採購量比2019年少，但採購量在上季開始激增。

現代發言人表示，現代正與供應商合作，以維持穩定產量。現代在晶片短缺惡化前，便持續向晶片製造商，以及博世（Bosch）、馬牌（Continental）等全球汽車零件供應商拉貨，因此能壓低成本。

南韓投資證券（KIS）分析師金振宇（音譯）說：「這讓現代得以確保車用晶片來源，並在價格便宜時採購。」