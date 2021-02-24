晶片明年恐持續短缺 半導體類股可望上攻

財經專業網站MarketWatch報導，全球晶片短缺現象，將持續到明年；分析師 預期已因新冠疫情 等因素大漲到歷史高點的半導體類股，股價還能再上攻，儘管2018年晶片短缺後接著而來的供給過剩殷鑑不遠。

調研公司Lopez Research分析長Maribel Lopez說，晶片業正面臨一場需求與供給的「完美風暴 」，不太可能很快解決。

同時，惠譽信評表示，晶片短缺增強了半導體業者的議價能力。晶片需求雖因疫情推升，但5G科技會令消費性電子的晶片需求持續。另外，車用電子及電動車等運用先進科技車輛這個領域的晶片需求是結構性的，非景氣循環性質。

摩根大通分析師Harlan Sur在最近的分析報告中指出，上季該公司所追蹤的半導體製造商，首次全數財報獲利均遠優於預期。他說：「目前半導體製造商的交貨水準低於需求的10%到30%。至少需要三到四季時間供給才能趕上需求。之後，再一到兩季，客戶端或銷售管道那一方，才能將庫存調回到正常水準。」

不到三年前，晶片業才經歷一場供過於求的劫難。當時輝達（Nvidia）、美光（Micro Technology）和超微（AMD）都是受災戶。