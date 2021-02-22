歐美金融業者年度分紅縮水

歐洲金融業去年的交易和併購業務業績亮眼，但銀行家發現自己分到的獎金卻未令人眼睛為之一亮，包括德意志和瑞士信貸在內的業者都縮減年度分紅，顯示金融業限制發放年度獎金的浪潮正從美國 擴散至歐洲。

去年忙於應付訴訟和減記資產的瑞士信貸，將總獎金池縮減約7%；德意志銀行據傳原定加發逾10%獎金給交易員，但因歐洲央行 （ECB）反對，最後也只能少發一些。

在大西洋兩岸，都可看到銀行業者都在想方設法，在不激怒監管機構的情況下，發放獎金給最優秀的交易員和投銀部門員工，畢竟此時經濟仍受新冠肺炎疫情 衝擊。

銀行從金融市場的交易波動和併購案激增的趨勢中獲利，但消費者業務持續受制於防疫封鎖措施。

華爾街獵人頭顧問業者Alliance總裁索貝拉說：「現在銀行已不提供非常優渥的報酬給員工，只支付足已留住人的薪水。特別是金融危機爆發之後，銀行一直都採取這個方式。新冠肺炎是全球災難，我始終不能理解為何會對獎金有那麼不理性的預期；銀行再也不會用這種經營方式。」

歐洲監管機構向來公開要求金融業者限制發放獎金。例如，ECB監督部門主管恩利亞已呼籲銀行要對變動薪酬採取非常節制的作法，以免侵蝕自家的資本緩衝，儘管歐洲銀行的資本緩衝已回升至歷史新高。

ECB和其他監管機構並認為，在疫情下銀行至今之所以仍能屹立不搖，都是因為各國政府和央行推出的大規模支持計畫。

歐洲的情況更加強化美加金融業者不對獎金設定太高期待。美國銀行（BofA）獎金池維持不變和調整股票報酬政策，已惹惱高薪員工。

花旗集團股票部門的總獎金池不變，而債券交易員獎金調高至少10%。