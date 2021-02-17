商品市場火 必和必拓獲利飆

全球最大礦業集團必和必拓（BHP）上半年度股利創紀錄。（路透）

全球最大礦業集團必和必拓（BHP）調高對全球經濟的展望，反映對新冠病毒疫苗 加速接種的樂觀預期，同時宣布配發51億美元 的半年度股利，規模創下紀錄；另一家商品巨擘嘉能可（Glencore）同日也宣布加發股利，加深市場對新一波商品超級周期即將來臨的預期。

必和必拓16日公布，在截至去年12月31日的上半年度獲利成長16%至60億美元，為七年來最佳成績，同時表示「儘管（疫苗）時程和有效性仍有不確定性，但主要經濟體施打疫苗，移除短期需求與我們商品資產組合價格展望的重大下行風險」。

必和必拓並將發放每股1.01美元的年中股利，高於去年的0.65美元，為歷來新高。

嘉能可同日表示，去年淨損擴大至19億美元，也比市場預期差，但下半年由虧轉盈，有淨利6.97億美元，同時也宣布恢復發放股利，建議今年每股配息0.12美元，總規模達16億美元。該公司去年並未配息，代表看好今年展望。

近期市場上關於商品榮景增溫的看法愈來愈多，摩根大通表示，一波新的超級周期可能已經展開。

必和必拓表示：「中國 的需求顯然強勁，世界其他地區則正在改善，要讓價格表現維持強勁的前提條件已就緒。哪些商品價格剛剛開始復甦，就有可能進一步上漲。」

鐵礦砂期貨價格去年大漲70%，主要受中國刺激經濟帶動復甦，以及巴西的鐵礦砂供應受干擾所帶動。必和必拓表示：「我們的分析師指出，在價格可以從當前高價位大幅修正之前，有關中國需求或巴西供給的因素其中之一或兩個因素必須大為改變。」

但必和必拓也說，中國對鐵礦砂的需求可能會在今年下半年下滑，原因是粗鋼產量將在高點持平，廢鋼比率上升。從去年11月到今年農曆春節，中國的鐵礦砂庫存量已攀抵最高水準，北京當局也承諾今年要限制鋼鐵產量。

必和必拓同時預期，銅的短期需求展望「有助益」，顯然是受惠於市場轉向乾淨能源。LME銅價3個月期貨15日盤中一度上漲0.5%至每噸8437美元，至2012年來最高。

花旗預測，未來六到12個月銅價有望漲抵每噸1萬美元。