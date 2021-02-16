外媒：Apple Car可能棄硬轉軟

外媒披露，蘋果日前結束與南韓現代汽車及起亞的會談之後，也終止與日本日產汽車（Nissan）接觸，使得Apple Car生產計畫出現變數。（路透）

外媒披露，蘋果 日前結束與南韓現代汽車 及起亞的會談之後，也終止與日本日產汽車（Nissan）接觸，使得Apple Car生產計畫出現變數。CNN引述分析師談話指出，Apple Car計畫可能「棄硬轉軟」，意即放棄原本的硬體造車計畫，改為以發展服務平台為主的軟體相關業務。

法人認為，一旦Apple Car硬體造車計畫胎死腹中，將使得鴻海等台灣廠商搶食蘋果電動車硬體製造商機希望落空，並牽動全球電動車市場發展。

英國金融時報報導，蘋果近幾個月曾與日產汽車接觸，為旗下秘密的自駕車 項目商討結盟事宜，但雙方現已不再進行會談。日產15日也說，目前並未與蘋果磋商。

知情人士表示，蘋果與日產之間的接觸為期不長，而且討論未升高至資深管理階層，因為雙方對蘋果電動車的品牌出現歧見。蘋果最近也結束與南韓現代汽車及起亞之間的會談。

知情人士透露，蘋果要求電動車要掛蘋果品牌，但這個需求實質上就是把日產降級至硬體供應商地位，許多車廠都表達不願意成為「汽車產業的鴻海」。

日產營運長古普塔（Ashwani Gupta）表示，該公司「目前」沒在和蘋果談電動車。日產股價15日在東京收盤應聲下跌2.8%。

分析師指出，蘋果與大車廠洽談合作碰壁，其中一個關鍵問題在於，蘋果想以何種形式跨足規模數兆美元的自駕車產業，究竟是要自行打造自駕車、找其他車廠合作，還是要研發汽車軟體。

顧問機構Guidehouse洞見汽車業分析師艾布爾薩密德認為，蘋果也許對自駕計程車等汽車服務更感興趣，以在智慧手機市場飽和之際，繼續擴大付費服務增加營收。蘋果已投資中國大陸共享汽車平台滴滴出行，也在2019年收購自駕車新創公司Drive.ai，而Drive.ai正與叫車平台Lyft合作一項自駕計程車試驗計畫。

艾布爾薩密德說，蘋果找車廠結盟研發Apple Car，讓人想起之前蘋果傳出正在研發電視機的情況，最後蘋果推出電視機上盒Apple TV，「他們選擇不推出電視機，原因是利潤太低，也無法創造出比現有產品更好的東西」。

不論蘋果最後選擇走哪條路，都須與汽車製造商競爭，還得跟科技和新創公司爭奪人才和市占率。亞馬遜收購的自駕車新創公司Zoox，據傳已挖角蘋果的汽車人才。蘋果則從保時捷、Google旗下自駕車事業Waymo，以及特斯拉等公司挖角專業人才，包括挖角一名監督Model 3研發的主管。