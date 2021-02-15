我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州抗疫當務之急 快速揪出變種病毒

共和黨制約拜登 主攻對中國「太軟弱」

北極寒流縱掃全美 能源與農產品喊漲

編譯任中原／綜合報導
北極寒流正「縱掃」全美，不僅撼動美國能源市場，也可能衝擊美國能源與農產品生產。圖為紐澤西州Island Heights遭大雪覆蓋。（路透）
北極寒流正「縱掃」全美，不僅撼動美國能源市場，也可能衝擊美國能源與農產品生產。圖為紐澤西州Island Heights遭大雪覆蓋。（路透）

北極寒流正「縱掃」全美，中部大平原多數地區及中西部北端當局都發出寒冷警報，且嚴寒情勢可能進一步惡化，不僅引發美國能源市場劇烈震盪，帶動天然氣價格創新高、電價大幅上漲，也可能衝擊美國能源與農產品生產。

這場酷寒風暴涵蓋範圍從西岸的華盛頓州、到東岸的紐澤西州、最南端更直達德州休士頓。氣象預報指出，芝加哥地區13、14日氣溫降到攝氏零下19度，但寒風使體感溫度更低；到17日前後又有另一波寒流來襲。

美國氣象預測中心指出，「問題不只是會有多冷，而是會持續多久；我們現在預測還會持續一周，還有其他預報系統指出之後寒流還會侵襲相近地區」。

這波寒流連南部地區都無法倖免於冰雪及寒風侵襲，並撼動能源市場。

全德州的天然氣處理廠都因為輸氣管內部結凍而停擺，加上取暖需求激增，使奧克拉荷馬州的氣價兩天內暴漲逾40倍，德州一些地區的電價更飆到每千度5,000美元。美國也是廢鋼、廢紙等重要出口國，是否因天候影響價格市場緊盯。

德州是美國頁岩油的重要產區，因此能源生產也受到影響。二疊紀盆地頁岩石油產區若非減產，就是完全停工，估計每天產量將減少逾50萬桶。德州沃斯堡周末降雪15公分厚，預料15日氣溫將下探攝氏零下15度。能源主管機官已採取緊急措施，優先確保家庭、醫院、公用事業及其他「人道需要用戶」供電。能源市場專家指出，德州天然氣停工如果擴大，情勢將相當危險。

德州多家天然氣管公司已宣布停止或限量送氣，壓縮東岸地區的天然氣供應。東岸紐約市從上周末到本周二都將處理冰雪，最高溫都只有攝氏零度上下。

中西部大平原也是美國農產品生產重鎮，農作物收成可能受到嚴寒天候的衝擊。

商品天氣集團預測，寒流可能導致美國軟質小麥收成量減少10%，硬質小麥收成量減少15%。

美國冬麥5月期貨12日一度躍漲2.1%，收盤時漲幅縮小至0.9%，報每英斗6.2225美元，芝加哥小麥3月期貨也漲0.5%至每英斗6.3675美元。芝加哥黃豆3月期貨則收漲0.3%至每英斗13.72美元。

美國 德州 天然氣

上一則

中國鼓勵就地過年消費 多地發數字幣

下一則

個資恐外洩中國 Clubhouse強化加密

延伸閱讀

冰風暴來襲 德州憂電力不足

冰風暴來襲 德州憂電力不足
多方優勢匯集 德州有望成矽谷

多方優勢匯集 德州有望成矽谷
大媽擒抱偷窺狂 警讚如美足線衛

大媽擒抱偷窺狂 警讚如美足線衛
NFL德州人隊 釋出明星球員J.J. Watt

NFL德州人隊 釋出明星球員J.J. Watt

熱門新聞

車用晶片缺貨凸顯全球半導體供不應求，製造過度依賴亞洲的長期問題，已在美國產官學界掀起反思。（路透）

車用晶片荒無解 台積電無能為力 「委外代工」成話題

2021-02-09 19:32
「新興市場教父」墨比爾斯說，全球經濟的強勁復甦，將激勵新興市場今年的表現超越已開發市場。圖／路透

「新興市場教父」看好 持有這些台灣企業股票

2021-02-13 09:14
看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司績效卓越，今年1月吸引的資金規模甚至高於貝萊德（BlackRock）、道富（State Street）等華爾街傳統巨頭。網路圖片

女股神伍德新綽號「搖錢樹」 公司管理資產破500億

2021-02-07 13:51
道瓊工業指數8日早盤上漲約184點。路透

拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高

2021-02-08 10:13
圖：pixabay

諾獎得主研究「年薪7.5萬最快樂」 學者打臉：錢越多越快樂

2021-02-08 13:18
前美國財政部長、國家經濟委員會主席桑默斯。美聯社

桑默斯vs.克魯曼 兩大經濟學泰斗辯論刺激方案

2021-02-13 07:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪