北極寒流縱掃全美 能源與農產品喊漲

北極寒流正「縱掃」全美，不僅撼動美國能源市場，也可能衝擊美國能源與農產品生產。圖為紐澤西州Island Heights遭大雪覆蓋。（路透）

北極寒流正「縱掃」全美，中部大平原多數地區及中西部北端當局都發出寒冷警報，且嚴寒情勢可能進一步惡化，不僅引發美國 能源市場劇烈震盪，帶動天然氣 價格創新高、電價大幅上漲，也可能衝擊美國能源與農產品生產。

這場酷寒風暴涵蓋範圍從西岸的華盛頓州、到東岸的紐澤西州、最南端更直達德州 休士頓。氣象預報指出，芝加哥地區13、14日氣溫降到攝氏零下19度，但寒風使體感溫度更低；到17日前後又有另一波寒流來襲。

美國氣象預測中心指出，「問題不只是會有多冷，而是會持續多久；我們現在預測還會持續一周，還有其他預報系統指出之後寒流還會侵襲相近地區」。

這波寒流連南部地區都無法倖免於冰雪及寒風侵襲，並撼動能源市場。

全德州的天然氣處理廠都因為輸氣管內部結凍而停擺，加上取暖需求激增，使奧克拉荷馬州的氣價兩天內暴漲逾40倍，德州一些地區的電價更飆到每千度5,000美元。美國也是廢鋼、廢紙等重要出口國，是否因天候影響價格市場緊盯。

德州是美國頁岩油的重要產區，因此能源生產也受到影響。二疊紀盆地頁岩石油產區若非減產，就是完全停工，估計每天產量將減少逾50萬桶。德州沃斯堡周末降雪15公分厚，預料15日氣溫將下探攝氏零下15度。能源主管機官已採取緊急措施，優先確保家庭、醫院、公用事業及其他「人道需要用戶」供電。能源市場專家指出，德州天然氣停工如果擴大，情勢將相當危險。

德州多家天然氣管公司已宣布停止或限量送氣，壓縮東岸地區的天然氣供應。東岸紐約市從上周末到本周二都將處理冰雪，最高溫都只有攝氏零度上下。

中西部大平原也是美國農產品生產重鎮，農作物收成可能受到嚴寒天候的衝擊。

商品天氣集團預測，寒流可能導致美國軟質小麥收成量減少10%，硬質小麥收成量減少15%。

美國冬麥5月期貨12日一度躍漲2.1%，收盤時漲幅縮小至0.9%，報每英斗6.2225美元，芝加哥小麥3月期貨也漲0.5%至每英斗6.3675美元。芝加哥黃豆3月期貨則收漲0.3%至每英斗13.72美元。