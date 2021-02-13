彭博：通膨蠢動 不容小覷

經濟學家憂心新紓困計畫規模太大，讓通膨壓力一發不可收拾。（歐新社）

新冠疫情 期間流傳著一種論調，只要各國央行 能維持超低利率，政府就可大規模舉債以支撐經濟，但彭博專欄作家朱利安諾指出，這是假定通膨一直處於低檔，一旦疫情結束，供給趕不上需求，通貨膨脹就會開始蠢動。桑默斯等知名經濟學家也擔心，美國 1.9兆美元的新紓困計畫規模過大，通膨壓力將一發不可收拾。

之前各大國際經濟組織都支持多國政府約束財政支出，現在則認為只要能繼續維持超低利率，政府多借些錢也無妨。但朱利安諾表示，這種通膨持續維持低的假設不大靠得住，一旦通膨走揚，可能促使各國央行緊縮貨幣政策，以防通膨超過目標，投資人也將重新聚焦於超高的政府負債占GDP比率，金融市場可能陷動盪。

但許多經濟學者認為這回的情況會不一樣，並提出多種理由來解釋通膨將永遠偏低，甚至淪為負數，包括科技進步將壓低通膨，高齡化社會也使物價易跌難漲，而且貧富差距擴大也會約束支出擴張。

朱利安諾說，這些過去的經驗未必能適用於現在。一旦疫情結束，隨著需求激增，供給卻無法跟上，企業界為了提高獲利也會提高產品及服務的價格，屆時通膨壓力恐怕勢不可當。

歐元區物價已開始蠢動，元月核心通膨率升到五年來最高；美國拜登政府推出1.9兆美元紓困計畫，桑默斯、布南查等著名經濟學家都認為規模過大，通膨壓力將勢不可當。

朱利安諾表示，政府須考慮兩件事。首先是政府支出品質是否良好。擴張支出計畫若能有特定目標，將能帶動經濟長期成長；但若支出項目缺乏生產性，一旦震撼來臨經濟又將動盪不安。其次，央行必須思考自身的立場。美國聯準會（Fed）已經明確表示，可以容忍通膨在一段期間內超標，這使市場不用擔心Fed會突然緊縮。歐洲央行（ECB）也應考慮相同的問題，因為即使央行承諾將不在意通膨暫時升高，但市場未必相信。