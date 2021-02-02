散戶軋空熱潮 湧向白銀

散戶投資把最新目標轉向白銀，帶動白銀價格漲破每英兩30美元大關，攀抵八年來高點。（路透）

美國遊戲驛站（GameStop ）而起的散戶投資 熱潮持續席捲金融市場，這回把最新目標轉向白銀，帶動白銀價格漲破每英兩30美元 大關，攀抵八年來高點，銀礦商股價也大幅上漲，大幅出線的銀幣和銀條訂單更讓相關線上交易平台應接不暇。

不過，專家指出，若這群Reddit論壇的「鄉民」想在白銀市場，泡製先前力軋GameStop股票空頭的勝利，很快就會發現，將需要更多銀彈，而且非常可能會踢到鐵板。

紐約白銀現貨1日一度上漲11.5%，漲至每英兩30.1003美元，為2013年來首度衝破每英兩30美元大關；這項商品1月27日以來累計漲約19%。紐約白銀3月期貨也一度上漲12.8%至30.35美元。

網路論壇和免手續費交易平台的推波助瀾，促使散戶大舉買進大型基金放空的資產；Reddit論壇已出現上千則貼文、上百部YouTube影音，宣稱讓實體白銀價格上漲，可望再次讓做空的大型投資人受挫，帶動銀價飆漲，也象徵散戶狂熱已開始進軍規模更大、流動性更高的市場。

IG Markets分析師羅達指出：「Reddit的散戶已轉向更大的目標，試圖在銀市觸發軋空。」這波投資熱潮也推升澳洲和中國的銀礦類股股價，澳洲小型礦商的股票交易量創紀錄，一些未實際產銀的採礦爆破公司，股價甚至漲逾90%。

銀幣和銀條的龐大需求也讓線上交易所被訂單淹沒，美國貴金屬產品交易所Apmex警告交易手續將延遲，以設法取得更多銀條，Money Metals交易所則一度暫停交易。

不過，彭博資訊策略師指出，大宗商品是可替代的投資，就算白銀市場的規模較小，仍比一般個股大得多。

從數據來看，在GameStop被軋空之前，去年平均每日成交額約為5000萬美元，相較下，去年白銀在紐約期貨市場的平均交易額接近110億美元。

根據粗略計算，白銀的交易額是GameStop的200倍以上，這還不包括倫敦和其他地方的白銀交易額。

GameStop今年1月中時的市值約為14億美元，但倫敦金庫保管的白銀去年11月底為10.8億英兩，以目前價格換算，價值約320億美元。

另一難處在於，根本沒有白銀空頭部位可讓投資人「軋空」，託管的資金（包括避險基金和機構投資人）都一面倒地做多白銀。

而且，多數商品期貨合約允許營運商指定在特定條件下可能會強制進行現金結算，使想要主導市場者難以得逞。