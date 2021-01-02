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南韓上月出口年增12%

編譯湯淑君／綜合報導

南韓2020年12月出口增幅為26月來最大，反映晶片需求強勁和需求好轉，儘管2020全年仍呈現衰減，年尾強彈顯示出口復甦趨勢確立。

根據1日出爐的官方數據，南韓2020年12月出口較一年前成長12.6%，增幅比11月的4.1%加速，更是2018年10月銳增22.5%以來最大。分析師原估12月出口年增5.6%。

貿工能源部官員說：「半導體出口異常強勁，前15大出口項目有11項呈現成長…資訊科技（IT）產品外銷暢旺推升整體成長率。」

南韓是率先發布單月貿易數據的主要出口型經濟體，被公認為是全球貿易的風向球。

12月半導體出口較一年前激增30%，擴張步調為2018年8月來最快，帶動整體出口加速復甦。行動裝置、顯示器和電腦等主要出口也大幅成長，年比增幅依序是39.8%、28%和14.7%。以出口地來看，對最大貿易夥伴中國出口年增3.3%，對美國和歐盟分別銳增11.6%和26.4%。

12月進口攀升1.8%，翻轉11月下滑1.9%的頹勢，且為2019年4月迄今最大增幅。路透訪調經濟學家原估進口降低2.6%。不過，2020全年出口年減5.4%至5,128億美元，凸顯新冠肺炎疫情對世界貿易打擊，但比2019年陡降的10.4%趨緩。2019年出口受美中貿易戰影響出現十年來最大衰退，為南韓現代史上第三糟。

進口同步下滑7.2%，降為4,672億美元，使2020年貿易順差456億美元，連續第12年出超。貿工能源部聲明指出：「儘管全年出口倒退，第3季以來復甦跡象一直很明確。」

2020年全年晶片出口成長5.6%至991億美元，是繼2018年達1,267億美元以來最高；居家避疫帶動電子裝置出口年增0.7%，從2019年下滑3.6%反彈。但顯示器出口年減12.2%，中國競爭加劇是主因；汽車外銷大減13.1%，受封鎖抗疫措施影響。

美元 南韓 能源部

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