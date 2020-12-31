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美科技股漲勢 面臨3挑戰

編譯湯淑君／綜合報導
史坦普500指數年初以來總報酬率達16.6%，光是蘋果、亞馬遜和微軟就貢獻超過一半的漲幅。（路透）
史坦普500指數年初以來總報酬率達16.6%，光是蘋果、亞馬遜和微軟就貢獻超過一半的漲幅。（路透）

美國科技股2020年表現大放異彩，但2021年要延續漲勢將面臨多重挑戰，包括估值高昂、監管風險，以及景氣循環股復甦削弱科技股吸引力。

2020年科技與網路相關類股大漲，驅動美股主要指數頻創新高。史坦普道瓊指數公司資深分析師席維布拉特指出，截至12月16日止，史坦普500指數年初以來總報酬率達16.6%，光是蘋果、亞馬遜和微軟就貢獻超過一半的漲幅。

近幾周來，科技股退居二線。新冠疫苗問世引領經濟復甦的預期心理，驅動能源、金融、小型股及其他先前失寵股票大漲。自11月初傳出疫苗試驗有突破性進展的好消息以來，羅素1000價值股指數已躍漲10%，同時期科技股雲集的羅素成長股指數只漲4%。

股市領漲族群從成長股換成價值股不知會持續多久，但這轉變凸顯科技股面臨的一些挑戰。

居家避疫為線上購物和遠距上班趨勢推波助瀾，科技股受惠最大，估值漲上近16年來高峰，加深漲勢難以為繼的顧慮。美銀（BofA）對基金經理人的調查顯示，「做多科技股」一連八年是市場上最多人押注的交易。根據IBES/Refinitiv訪調分析師的預測，經濟強彈可望帶動2021年史坦普500整體盈餘成長23.2%，科技股則可望成長14.2%，相對緩慢。

Ally Invest投資策略師貝爾說：「我認為投資人會持續持有科技股，但明年新投入科技股的資金不會很多。」

安聯環球投資美國投資策略師馬哈珍說：「近幾周來展開的這波價值股輪動後勁十足，可望延續至2021年。」歐、美當局採取行動抑制Alphabet、臉書等公司對市場的支配力，是科技股另一大壓力來源。

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