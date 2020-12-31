優衣庫新點子 門市變成公園

優衣庫將增添生活元素，未來問市將賣花、賣書。圖為橫濱港灣店外可供攀岩遊樂的外牆。（優衣庫提供）

日本 快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）推動轉型，門市增添更多「生活元素」，像是東京原宿店開始賣花、賣書，橫濱店設攀岩設施，落實「門市即公園」的理念，不再只以高業績成長為經營目標。

今年4月日本因為新冠肺炎疫情 宣布全國進入緊急狀態 時，優衣庫在橫濱港灣的全新設計店面、以「園區」命名的Uniqlo Park仍決定開幕。店裡賣起鮮花，店外斜壁設計成攀岩牆其他還有許多可供遊樂小憩設施。門市融入更多生活元素，向消費者表達公司轉型的理念。

日經新聞說，優衣庫力圖從一家服飾商轉型為一種「社會基礎設施」（social infrastructure），更注重永續與社會責任，不再只以高業績成長為經營目標。沒有今年的疫情因素，優衣庫就準備這麼做了，疫情更堅定了這個方向。

優衣庫一向注重消費者意見回饋，不少商品是因消費者建議而來。今年因應疫情賣起口罩，也是消費者建議加上年輕員工響應。一開始社長柳井正有點抗拒，質疑服飾店為何要賣口罩，後來從善如流。最近考慮販售更多日常生活織品，像是毯子、床單等。

競爭對手、Zara的母公司印地紡（Inditex）也增加起日常生活的產品。他們都發現，疫情令消費者減少出門待在家裡，對居家飾品的需求更大。