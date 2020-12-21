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微軟開發處理器 衝擊英特爾

編譯劉忠勇／綜合報導
微軟擬開發自家微處理器，英特爾股價大跌。（路透資料照片）
微軟擬開發自家微處理器，英特爾股價大跌。（路透資料照片）

微軟公司據報導正為雲端服務用的伺服器和Surface系列筆電，開發自家微處理器，英特爾（Intel）18日聞訊大跌，因為如此一來將繼蘋果（Apple）之後，又少一家大客戶。

彭博資訊引述知情人士報導，微軟將採用安謀（ARM）的架構來生產用於資料中心的處理器，另外也規劃另一款可供Surface筆電所用的處理器。微軟旗下的Azure雲端服務目前採用的是英特爾和超微（AMD）供應的處理器，Surface筆電則採用高通（Qualcomm）和英特爾的處理器 。英特爾18日股價大跌6.3%，超微跌1%。

不過，路透指出，微軟早已和Ampere Computing和邁威爾科技（Marvell Technology）開發安謀架構伺服器晶片，並和高通合作開發用於Surface Pro X的Arm架構處理器。

微軟跟進蘋果自行開發安謀架構晶片。蘋果上個月發表新款iMac，即採用自已開發的M1晶片。除微軟外，亞馬遜也朝此方向發展。他們認為，自行開發晶片比較符合自已的需求，在成本和效能上，表現會優於現成的英特爾晶片。

據彭博報導，微軟在伺服器用處理器開發上，可能比用於Surface的處理器更容易看到成果。報導引述知情人士指出，微軟晶片設計部門歸Azure雲端部門負責人桑德爾管理，而非Surface產品負責人管理。

微軟發言人發布新聞稿說：「由於晶片是打造科技的基礎，我們會繼續投資諸如設計、製造和技術上的自有能力，一方面也會促進並強化和廣大晶片供應商的合作關係。」Moor Insight & Strategy分析師莫赫德指出，雲端基礎建設市場競爭白熱化，微軟若趕上亞馬遜的雲端服務，他不會感到意外。

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