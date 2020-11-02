歐擴大禁足 企業度寒冬

歐洲為了防堵新冠疫情，多國宣布擴大實施居家避疫措施，企業營運也將面臨寒冬。（歐新社）

歐洲為了防堵新冠疫情 ，多國宣布擴大實施居家避疫 ，確診人數突破百萬的英國 宣布英格蘭地區5日起實施禁足令約一個月，並警告可能會再延長，葡萄牙、希臘及奧地利也擴大居家避疫令適用地區。分析師認為，這些措施代表企業營運也將進入寒冬，將提高經濟持續復甦的難度，重擊投資人信心。

英國首相強生10月31日宣布，英格蘭地區11月5日起將實施禁足令，所有酒吧與餐廳等非必要商店將全數關閉，僅能提供外帶服務，且除了必要事務以外，民眾應該盡可能待在家中，民眾也僅能與不同家庭的民眾在室外見面，一次僅限一人，預定12月2日解禁，實施約一個月。

強生說，11月2日將向國會報告，國會預料於4日表決，5日正式實施禁足令。

英國內閣辦公室部長戈夫1日警告，若仍未能遏制新冠疫情，這項禁足令也可能延長。

蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭將考慮是否跟進，威爾斯已在實施17天的全面封鎖令，預定9日結束。

不過，頂級賽事仍能在不開放觀眾進場的情況下「閉門」進行，當局也將延長薪資補助措施，以減輕對經濟的傷害。

英國1日新增約2.3萬名確診病例，確診人數突破百萬人、達到約103.4萬人，成為第九個確診人數破百萬的國家。

葡萄牙10月31日表示，11月4日起國內多數地區除了從事必要事務的民眾，都須待在家裡，並要求企業須改為讓員工遠距上班，新措施將適用於121個地方轄區，包括里斯本與波爾多等重要地區；奧地利則要求餐廳、咖啡廳只能提供外帶服務，飯店只能服務商務旅客；希臘則擴大夜間宵禁措施，關閉酒吧和餐廳；比利時也正關閉所有非必要的商店。

這些措施也將阻礙企業營運，繼續衝擊航空業、旅遊業及餐飲業。德國總理梅克爾4日將與企業領袖討論如何減輕產業的負擔。

分析師指出，在法國與德國上周宣布新的封鎖防疫措施後，歐股道瓊歐洲Stoxx 600指數跌至5月來最低，如今英國加強實施禁足令，預料將再衝擊市場信心，引發股市賣壓。

彭博資訊彙整的數據顯示，全球新冠肺炎確診人數已增加到約4641萬人，約120萬人病故。