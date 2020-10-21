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雲端事業成長 IBM營收優於預期

編譯王巧文／綜合報導

儘管企業客戶在疫情期間延後支出，但拜雲端事業兩位數成長所賜，IBM第3季營收優於預期。這家資訊科技大廠以新冠肺炎疫情造成的不確定性為由，本次不提供最新財測，股價20日早盤跌逾6%。

IBM第3季營收下滑2.6%至175.6億美元，略優於分析師原估的175.4億美元；獲利小幅上升至17億美元，或每股盈餘1.89美元，優於去年同期為16.7億美元，或每股盈餘1.87美元，調整後每股盈餘則為2.58美元。

IBM本月才宣布分拆旗下資訊科技（IT）基礎架構部門，這將是IBM最大一次事業調整。

與此同時，IBM也設法靠「混合雲」平台，讓企業透過不同的雲端服務和旗下資料中心來管理軟體等系統。

IBM的雲端事業是第3季財報的亮點，該部門上季營收增長19%至60億美元，抵銷了其他業務的疲軟。雲端部門的表現亮眼，進一步凸顯該公司將業務重心進行轉移，更聚焦於高利潤的開放式混合雲平台和人工智慧（AI）解決方案。

隨著IT基礎架構部門分拆出去，這兩項服務共占IBM經常性收入一半以上。

該公司執行長克里希納（Arvind Krishna）在電話會議上說：「在紅帽（Red Hat）的帶領下，我們的雲端事業的強勁表現，凸顯客戶逐漸採用我們的開發混合雲平台。」

美元 IBM 雲端

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