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SK海力士 90億買英特爾NAND

編譯葉亭均、記者張瑞益／綜合報導

南韓記憶體晶片廠SK海力士昨（20）日宣布，以10.3兆韓元（約90億美元）買下英特爾儲存型快閃記憶體（NAND Flash）全數事業。

SK海力士藉此躍居全球NAND晶片二哥，僅次於三星

目前全球主要NAND晶片廠依序為三星、鎧俠（Kioxia）、威騰（WD）、SK海力士、美光及英特爾，生產廠商明顯較DRAM多，價格走勢也相對較DRAM波動大。

根據TrendForce旗下半導體研究處統計，今年第2季全球NAND市占以三星的31.4%居冠，鎧俠17.2%第二、SK海力士為11.7%第三，之後為英特爾與美光各占11.5%。

SK海力士買下英特爾NAND晶片業務後，市占將提升到約23.2%，超越鎧俠，成為業界二哥。

三星加上SK海力士的全球NAND市占也達近55%，朝六成大關邁進。這意味南韓廠商複製DRAM模式，在NAND市場取得絕對優勢的寡占地位，具制價話語權。

業界分析，三星、SK海力士在全球DRAM市占高達六成以上，具有價格話語權，屢屢能讓DRAM價格維持在兩大廠能賺錢的位置之上；近年來，NAND市場有至少六強競爭，加計中國新興業者投入戰局，除了三星能取得超過三成市占，其他五大廠市占都再10多%，三星無法取得絕對制價權，其他擁有10餘%市占的業者又為搶市殺價，成為惡性循環。隨著此次整併，南韓兩大廠取得NAND制價權，意味未來可複製DRAM模式。三星、SK海力士為求NAND事業轉盈，勢必要拉抬價格，對相關廠商是好事。

SK海力士指出，此次將買下英特爾全部的NAND事業，包括固態硬碟、NAND產品與晶圓業務，及英特爾在大連的工廠。英特爾將保留其先進的記憶體技術Optane事業。英特爾表示，將運用這筆交易資金，強化AI與5G網路等市場地位。

三星 南韓 美元

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