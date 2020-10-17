LVMH Q3營收優於預期

法國精品集團路易威登（LVMH）上季營收優於預期，為精品業復甦帶來希望。（路透）

受惠於服飾與手提包的需求熱絡，法國精品集團路易威登（LVMH）上季營收 優於預期，為精品業復甦帶來希望。

LVMH 15日表示，第3季整體自體同店銷售（不計匯率與投資組合變動的影響）下滑7％至119.6億歐元（139.9億美元），但降幅比分析師 預估的10%小。

這家法國企業上 季的業績，主要受到最大事業銷售成長二位數的拉抬，時尚單品及皮件部門上季同店銷售躍增12％至59億歐元，遠優於分析師估計的下滑0.9%，主要拜LV經典印花包、Dior的Bobby包等商品的強勁需求所賜。LVMH財務長紀歐尼（Jean-Jacques Guiony）說，Loewe、Celine、Fendi等其他品牌的銷售也好轉。

LVMH股價 16日盤中應聲大漲6.6%至429.4歐元，並帶旺同業股價走高，開雲股價漲4.1%，愛馬仕也漲3.2%。史福伯登分析師索爾卡說，LVMH是率先發布季報的歐洲主要精品業者，因此成為其他同業的好采頭。彭博分析師艾特肯認為，在時尚與皮件部門大獲成功後，LVMH本季營收有望恢復成長。

不過，LVMH一些事業的表現沒那麼好。涵蓋免稅店DFS、Sephora美妝門市等業務的精品零售部門上季同店銷售陡降29%，主因為國際旅遊停擺。

已控制住新冠肺炎疫情的中國，上季引領LVMH的業績復甦，因為出不了國的當地富豪，只能大買精品尋求慰藉。分析師說，許多中國富裕消費者正把出國旅遊支出轉向採購精品。

以謹慎看待展望聞名的LVMH表示，對經濟前景仍抱持憂慮，因為歐洲等關鍵市場的新冠肺炎疫情再度蔓延，但還是會維持行銷支出，繼續推動其他措施，以提振旗下品牌的價值。

精品業正苦於因應十多年來最嚴重的不景氣。分析師已預估，該產業今年銷售將銳減多達30%，且要花上三年才能恢復。