晶片股賣壓抵銷油價大跌利多 美股漲跌互見靜待科技七雄財報

投資人認為，只要資本支出有任何負面消息，對晶片股就是壞事。（路透）

美國股市周一漲跌互見。美國暫停對伊朗空襲，國際油價大跌，原本有利市場氣氛，但晶片股遭賣壓重擊，抵銷利多。投資人一方面等待微軟 、亞馬遜、Meta 和蘋果等大型科技股財報，另一方面也愈來愈質疑 AI 資本支出能否支撐目前評價。

道瓊工業指數上漲 262.83 點，漲幅 0.5%，收 52,210.08 點；史坦普 500 指數小漲 1.20 點，漲幅 0.02%，收 7,413.18 點；那斯達克 綜合指數下跌 43.74 點，跌幅 0.2%，收 24,932.08 點。

晶片股成為拖累大盤的主因。費城半導體指數下跌 2.2%，延續近日頹勢，已較 6 月 22 日歷史收盤高點回落 21%，但今年來仍上漲 63%。周一費半所有成分股都收在各自 50 日均線下方，為 2025 年 4 月以來首見。台積電ADR跌1.1%。

SK Hynix ADR跌破上市價 Nvidia市值輸蘋果

長鑫科技周一在上海科創板掛牌首日暴漲 470%，加上有報導稱中國國資背景企業已開始生產浸沒式深紫外光刻機，市場擔心美國和歐洲半導體業面臨更大競爭。記憶體股賣壓沉重，SanDisk 下跌 11%，SK 海力士 ADR 下跌 7.5%，跌破本月在美國上市價格。SK海力士 ADR 周一收在143.02 美元，較 149 美元發行價低 4%。

艾司摩爾（ASML）也受壓，股價下跌 5.8%，收 1,655.26 美元。該公司是全球微影設備龍頭，中國相關設備進展消息使投資人擔心其銷售前景。D.A. Davidson 科技研究主管盧里亞（Gil Luria）說：「市場正在表態，只要資本支出有任何負面消息，對晶片股就是壞事。」Neuberger Berman 財富投資長薩科西亞（Shannon Saccocia）說，中國晶片業競爭這個外部疑慮，正開始從次要風險變成主要焦點。

輝達（Nvidia）下跌 5%，收 196.51 美元，市值龍頭地位讓回蘋果。華爾街日報報導，輝達可能為 OpenAI 在俄亥俄州的大型資料中心建設案提供約 2,500 億美元融資擔保，使投資人擔心輝達是否正在投資自己的客戶，形成循環式交易。相關 AI 基礎設施交易潛在規模可能超過 7,500 億美元，也推升輝達債務違約保護成本。

史坦普 500 指數 11 大類股中有 7 類上漲，必需消費品類股領漲，漲幅 1.58%，資訊科技類股上漲 1.25%。沃爾瑪上漲 2.1%，微軟上漲 1.9%，強生上漲 1%，協助支撐史坦普 500 指數；3M、麥當勞和美國運通也都上漲 2% 以上，推升道瓊表現。軟體股走強，Salesforce 大漲 6.1%。

國際油價大跌 美債殖利率回落

油價重挫成為市場一大焦點。美國總統川普暫未擴大對伊朗軍事行動，部分原因是五角大廈擔心彈藥庫存。美國連續三天未攻擊伊朗後，市場對中東供應中斷疑慮降溫。美國西德州中級原油期貨大跌 6.70 美元，跌幅 7.5%，收每桶 82.61 美元；布蘭特原油跌至每桶約 88 至 89 美元。上周，荷莫茲海峽和紅海衝突曾推升油價，WTI 上周四收在每桶 92 美元以上，布蘭特一度突破 100 美元。

川普表示，美國正與伊朗進行外交談判，以結束雙方衝突，但也警告若談判無果，戰事將重啟。資深策略師納維利耶（Louis Navellier）說，周末暫停攻擊已推動油價和利率下滑，這再次顯示一旦伊朗衝突結束，股市可能還有進一步上漲空間。

不過，多頭仍認為疑慮過度。Joyce Wealth Management 總裁喬伊斯（J.D. Joyce）說，大型科技公司若持續加碼支出，代表將購買不同等級的晶片。他說：「需求這麼大，很難看出這場派對短期內會結束。」

利率方面，美債殖利率回落。美國30 年期公債殖利率下跌 0.036 個百分點至 5.125%，但仍延續 2007 年以來最長一波收在 5% 以上紀錄。10 年期公債殖利率下跌 0.038 個百分點至 4.640%；2 年期殖利率下跌 0.010 個百分點至 4.318%。Fed 周三決策時普遍預期將維持利率在 3.5% 至 3.75% 區間不變，但聯邦基金期貨仍反映約 38% 的升息 1 碼機率。

E*Trade 的拉金（Chris Larkin）說，本周潛在意外因素比平常更多，無論利多或利空都可能出現；地緣政治和油價可能是最大變數，但即使科技七雄財報強勁，市場也未必正面反應，尤其在 AI 支出規模仍受質疑之際。他認為市場震盪可能持續。

經濟數據方面，美國 6 月耐久財訂單增加 0.3%，低於經濟學家預期。美元在 Fed 會議前大致持平；黃金期貨上漲 6.90 美元，漲幅 0.2%，收每英兩 4,074.50 美元。投資人接下來還將關注 Fed 決策後隔日公布的 6 月個人消費支出物價指數（PCE），這將影響市場對今年利率走勢的判斷。