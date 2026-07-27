近年來最難預測的一次 Fed本周升息機率曝 市場嚴陣以待

利率期貨市場預期本周升息的機率從13%上升到38%，顯示華許的升息壓力愈來愈重。（路透）

投資機構正評估通膨風險是否讓聯準會 （Fed）本周就升息。一周前利率 期貨市場預期本周會議將升息1碼的機率還不到10%，但上周五預期升息的機率已升高到38%，預期9月升息的機率則達到100%，未來九個月期間可能再升1碼或2碼。

彭博資訊和Yahoo Finance報導均形容，這是近年來Fed最不明朗的決策之一，難以預測，因華許揚棄Fed長期以來提前釋出利率路徑訊號的作法。

2月底美伊開戰以來，由於雙方打打談談，油價因而大幅震盪。市場部位顯示投資人大致假定荷莫茲海峽 關閉對通膨的影響只是短期。但上周油價大漲後，這項假設已經轉變。由於長期通膨預期升高，全球投資人賣出公債，使美國10年期公債殖利率上升到18個月來高點，10年期德債殖利率也衝到15年多以來高點。

美國經濟熱絡，且勞動市場強勁（前周首度申領失業救濟金人數降到1969年來最低），使Fed近期內將升息的可能性提高。儘管6月消費者物價指數（CPI）年升幅降到3.5%，但仍遠高於2%目標。然而由於Fed主席華許並未對投資人提供任何貨幣政策指引，因此市場對利率走向仍不確定。

美國銀行美國利率策略主管卡巴納表示，「7月Fed會議的決策並未確定。目前貨幣政策是否具有約束力，非常令人質疑」。PGIM首席美國經濟學者沙金形容本周會議是否升息的機率「幾乎是五五波」。

華許7月初曾對國會表示，他對通膨持續居高「不會容忍」，但對利率計畫並未提供多少線索。一些投資機構及經濟學者表示，如果市場對升息的預期持續升高，可能迫使決策官員升懸；卡巴納表示，「當Fed未能達到通膨目標如此之久時，如果市場預期升息，但Fed並未執行，則就等於是在放鬆信用」。

達拉斯區聯邦準備銀行總裁蘿根與克里夫蘭區總裁哈瑪克都表示，Fed在通膨問題上已經等待夠久，持續對美國家庭及企業構成壓力。明尼亞波利區總裁卡西卡利也可能支持升息。即便多數決策官員選擇維持利率不變。沙金表示，「Fed內部的鷹派氛圍正趨向臨界水準」。

不過紐約區聯準銀行總裁威廉斯表示將等到9月，再決定是否升息，讓Fed有更多時間來觀察夏季的通膨變化。6月CPI降溫，可能說服其他官員同意威廉斯的看法。經濟學者薩姆表示，「他們可能從正反兩方面認真討論升息。但從多位決策官員的發言來看，我不預料多數官員已贊成升息」。

但其他一些學者主張，華許本周有機會證明他是一位通膨鬥士，以及他的確要使通膨回降到2%目標。「如果現在能做，為何要等到9月」；華許可以強調現在升息有助於使長期利率下降，來說服川普。