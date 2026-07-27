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近年來最難預測的一次 Fed本周升息機率曝 市場嚴陣以待

編譯任中原／綜合外電
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利率期貨市場預期本周升息的機率從13%上升到38%，顯示華許的升息壓力愈來愈重。...
利率期貨市場預期本周升息的機率從13%上升到38%，顯示華許的升息壓力愈來愈重。（路透）

投資機構正評估通膨風險是否讓聯準會（Fed）本周就升息。一周前利率期貨市場預期本周會議將升息1碼的機率還不到10%，但上周五預期升息的機率已升高到38%，預期9月升息的機率則達到100%，未來九個月期間可能再升1碼或2碼。

彭博資訊和Yahoo Finance報導均形容，這是近年來Fed最不明朗的決策之一，難以預測，因華許揚棄Fed長期以來提前釋出利率路徑訊號的作法。

2月底美伊開戰以來，由於雙方打打談談，油價因而大幅震盪。市場部位顯示投資人大致假定荷莫茲海峽關閉對通膨的影響只是短期。但上周油價大漲後，這項假設已經轉變。由於長期通膨預期升高，全球投資人賣出公債，使美國10年期公債殖利率上升到18個月來高點，10年期德債殖利率也衝到15年多以來高點。

美國經濟熱絡，且勞動市場強勁（前周首度申領失業救濟金人數降到1969年來最低），使Fed近期內將升息的可能性提高。儘管6月消費者物價指數（CPI）年升幅降到3.5%，但仍遠高於2%目標。然而由於Fed主席華許並未對投資人提供任何貨幣政策指引，因此市場對利率走向仍不確定。

美國銀行美國利率策略主管卡巴納表示，「7月Fed會議的決策並未確定。目前貨幣政策是否具有約束力，非常令人質疑」。PGIM首席美國經濟學者沙金形容本周會議是否升息的機率「幾乎是五五波」。

華許7月初曾對國會表示，他對通膨持續居高「不會容忍」，但對利率計畫並未提供多少線索。一些投資機構及經濟學者表示，如果市場對升息的預期持續升高，可能迫使決策官員升懸；卡巴納表示，「當Fed未能達到通膨目標如此之久時，如果市場預期升息，但Fed並未執行，則就等於是在放鬆信用」。

達拉斯區聯邦準備銀行總裁蘿根與克里夫蘭區總裁哈瑪克都表示，Fed在通膨問題上已經等待夠久，持續對美國家庭及企業構成壓力。明尼亞波利區總裁卡西卡利也可能支持升息。即便多數決策官員選擇維持利率不變。沙金表示，「Fed內部的鷹派氛圍正趨向臨界水準」。

不過紐約區聯準銀行總裁威廉斯表示將等到9月，再決定是否升息，讓Fed有更多時間來觀察夏季的通膨變化。6月CPI降溫，可能說服其他官員同意威廉斯的看法。經濟學者薩姆表示，「他們可能從正反兩方面認真討論升息。但從多位決策官員的發言來看，我不預料多數官員已贊成升息」。

但其他一些學者主張，華許本周有機會證明他是一位通膨鬥士，以及他的確要使通膨回降到2%目標。「如果現在能做，為何要等到9月」；華許可以強調現在升息有助於使長期利率下降，來說服川普。

精華 FAQ

  • 利率期貨市場原本認為本周升息1碼機率不到10%，但上周五已升到38%，且9月升息機率達100%，顯示投資人對Fed決策的預期快速轉向。

  • 主要是油價大幅波動推升通膨疑慮，加上美國經濟與勞動市場依舊強勁，卻又沒有明確政策指引，使市場難以判斷Fed會不會立即升息。

  • 多位地區聯準銀行總裁偏向鷹派，認為通膨壓力不能再拖，但也有人主張等到9月再看數據，因此整體仍接近五五波，尚未形成明確共識。

聯準會 利率 荷莫茲海峽

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