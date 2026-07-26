Nvidia傳為OpenAI提供2500億元擔保 助租軟銀超級資料中心

輝達（NVIDIA）據傳正洽談為 OpenAI 提供約 2,500 億美元融資擔保。(歐新社)

輝達 （NVIDIA）據傳正洽談為 OpenAI 提供約 2,500 億美元融資擔保，協助這家 ChatGPT 開發商租用軟銀集團（SoftBank）在美國俄亥俄州南部正在建設 10 GW（百萬瓩）的資料中心。

華爾街日報引述知情人士報導，整個投資案若包含資料中心內部晶片，總成本可能超過5,000 億美元，這將是迄今已宣布規模最大的資料中心計畫。

這個投資案的電力配置由美國政府掌控，相關電力建設資金則由日本依近日貿易協議另行提供，美國商務部長盧特尼克參與電力分配的決策。

知情人士說，有輝達擔保，可讓軟銀以較佳條件舉債，因為 OpenAI既未獲利，也非上市公司，拿不到投資級信評。報導說，OpenAI 已就租用該場址進行數周深入談判，Anthropic、微軟和 Google 也曾向盧特尼克洽詢。

根據討論架構，輝達將為一系列融資工具提供擔保，讓貸款方更放心出資。2,500 億美元擔保將涵蓋資料中心租約和建設所需債務，但不包括內部輝達晶片。輝達另已投資 OpenAI 300 億美元，也在洽談為 OpenAI 採購晶片提供融資，金額可能達 3,500 億美元。

這類循環式資金安排已引發疑慮，外界擔心若投資風向轉變，或 AI 公司成長放慢，產業將更脆弱。輝達也在最近年報中警告，資料中心籌資安排可能壓低短期現金流量，並增加客戶信用風險。

這座園區需約 10 GW 電力，足以供應數百萬戶家庭，並需多年才能完工。第一階段預計 2028 年完成，約有 800 MW 電力。日本承諾對俄亥俄州聯邦土地上天然氣發電案投資 330 億美元，做為換取較低關稅的對美投資承諾之一，並由軟銀能源營運。