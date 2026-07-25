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美國公債殖利率變化 顯示市場預期Fed即將升息

編譯任中原／綜合外電
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Fed很可能在下周三決定升息；如果不升，通膨預期可能升高，使Fed與新任主席華許...
Fed很可能在下周三決定升息；如果不升，通膨預期可能升高，使Fed與新任主席華許的公信力下降。（美聯社）

美國公債殖利率再度大幅上升，表面上看是歸咎於油價再度上漲，以及波斯灣衝突升高。這當然是原因之一，但並非絕對。英國金融時報分析指出，更大的問題在於非能源部門通膨居高，以及聯準會（Fed）即將升息。

從伊朗戰爭爆發以來，整條殖利率曲線均已上升，不過長、短期殖利率的升勢有所不同。當戰爭剛爆發時，長期殖利率一度大幅上升，但之後除了5月曾短暫上升之外，其餘時間則大致持平，直到一個月之前又再度上升。

但短債殖利率卻並非如此，從4月以來就持續穩步上升。短債殖利率並非反映投資人對通膨變化及油價變動的焦慮，相反的是在5月及6月期間短期殖利率卻呈現反向變化，即油價下跌，殖利率卻上升。

影響短期利率最為敏感的因素，是對貨幣政策走向的預期；因此殖利率持續上升，顯示Fed勢將升息，且根本原因並非油價變動，當然油價上漲也可能加重升息預期。更明顯的是從開戰以來，扣除通膨之後的2年期實質殖利率也持續上升。

利率上升以短期為主，因為市場預期實質金融情勢將趨緊縮，而非只是因為通膨升高。換言之，就是投資人預期Fed將必須緊縮。原因不難理解，因為扣除能源及食品後的個人消費支出（PCE）核心平減指數已從去年10月時的2.8%，上升到今年5月的3.4%，失業率則從4.5%降到4.2%。名目工資升勢雖然減緩，但仍比一年上升3%以上，而且投資仍持續繁榮。除此之外，油價也回升到每桶100美元左右。

Fed是否即將升息，目前尚無定論，但公債市場已預期升息已迫在眉睫。金融時報認為，Fed很可能在下周三決定升息；如果不升，則通膨預期可能升高，使Fed與新任主席華許的公信力下降。

精華 FAQ

  • 因為短債對貨幣政策最敏感，4月以來持續上升，顯示投資人押注Fed將升息；相較之下，油價與戰事並不足以完全解釋這種走勢。

  • 核心PCE從去年10月的2.8%升到今年5月的3.4%，失業率降至4.2%，工資仍年增3%以上，加上投資熱絡與油價回到每桶100美元附近，都支持緊縮預期。

  • 金融時報認為，若Fed不升息，通膨預期可能進一步升高，市場會質疑央行對物價的控制力，Fed與新任主席華許的公信力也可能因此受損。

殖利率 聯準會

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