我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯為何不和柯瑞聯手？勇士記者：西區有雷霆、馬刺

謝賢生前最後心願曝光 預錄影片留給謝霆鋒 親吐1句話交代

蘇姿丰看好AI加速器、伺服器CPU 預言2030年AI商機2兆美元

特派記者鐘惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
超微董事長暨執行長蘇姿丰展示最新伺服器CPU。（圖／超微提供）
超微董事長暨執行長蘇姿丰展示最新伺服器CPU。（圖／超微提供）

超微（AMD）年度活動「Advancing AI 2026」23日在舊金山登場，董事長暨執行長蘇姿丰公布對於全球資料中心AI加速器與伺服器CPU市場的展望，比先前更為樂觀。她預估，到2030年時，AI加速器的潛在市場規模將高達約1.4兆美元，伺服器CPU的潛在市場規模也將達2200億美元。

蘇姿丰指出，AMD其高效能與自適應運算產品，到2030年時將有接近2兆美元的潛在市場規模，展現出與輝達、英特爾等競爭廠商逐鹿AI天下的企圖心。

蘇姿丰在主題演講中指出，AI是過去50年來最重要的技術，在產業中看到的進展，也令人難以置信。用戶每月消耗的詞元數量在二年之內成長158倍，成長曲線仍在陡峭向上。

蘇姿丰表示，預期今年全球執行模型的AI運算量將首次超越訓練模型的運算量，約60%的AI算力將用於推論，工作負載將轉以實際應用為主，代理式AI更加速這項轉變。

她指出，AI代理要執行某項複雜任務時，其實需要經過數十個步驟，過程中運用大量GPU進行推理，以及大量CPU要協調相關步驟。

她認為代理式AI大幅推動AI加速器市場的成長。去年超微預估AI加速器市場規模於2028年達到大約5000億美元。當時覺得這個數字非常巨大，但現在看卻顯得有些保守。目前預估到2030年時，資料中心AI加速器的潛在市場規模將達到大約1.4兆美元，從2025年至2030年的年複合成長率可能達45%。

同時，資料中心伺服器CPU市場的增速更為驚人，蘇姿丰表示，AI代理能力正為伺服器CPU創造全新的成長動能。去年曾預估後續伺服器CPU潛在市場規模是600億美元，現在看來，到2030年時，伺服器CPU市場潛在規模將達到2200億美元，從2025年到2030年的年複合成長率將高達50%。

基於超微產品組合廣泛，蘇姿丰也認為，機會不僅止於資料中心市場，雲端服務固然重要，終端裝置也顯得舉足輕重。預估其高效能與自適應運算產品，在接下來幾年，將以年複合成長率40%左右的速度增加，到2030年時，可能達接近2兆美元的潛在市場規模。

精華 FAQ

  • 她將資料中心AI加速器的潛在市場規模上修至約1.4兆美元，並估計2025年至2030年年複合成長率可達45%，顯示代理式AI將大幅推動相關需求。

  • 她指出AI代理執行複雜任務時，需要大量GPU推理與CPU協調多個步驟，因此伺服器CPU會有新成長動能，2030年潛在市場可達2200億美元。

  • 蘇姿丰認為AMD的產品組合不只受惠於資料中心，雲端與終端裝置也很重要，整體高效能與自適應運算產品到2030年潛在市場規模可接近2兆美元。

蘇姿丰 英特爾 超微

上一則

英特爾財報財測優於預期 上季營收增25% 15年來首見

下一則

科技7雄單周蒸發近兆市值 下周靠微軟等財報重振AI熱情

延伸閱讀

超微蘇姿丰：2030年資料中心 AI 加速器市場將達1.4兆元

超微蘇姿丰：2030年資料中心 AI 加速器市場將達1.4兆元
AMD新品槓Nvidia 伺服器CPU比效能 還上演「x86對決安謀」路線大戰

AMD新品槓Nvidia 伺服器CPU比效能 還上演「x86對決安謀」路線大戰
超微AI晶片進擊 台積2奈米扮要角

超微AI晶片進擊 台積2奈米扮要角
鴻海再奪AI大單 代工SpaceX伺服器

鴻海再奪AI大單 代工SpaceX伺服器

熱門新聞

英特爾將有新一波裁員。(路透資料照)

英特爾宣布另一波裁員

2026-07-21 08:40
拿到設計圖也沒用，華強北仍無法造出真iPhone 18 Pro 。路透

拿到設計圖也沒用…華強北無法造出iPhone 18 Pro有2原因

2026-07-21 10:11
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
伊朗表示，有望重啟和美國談判，國際油價20日盤中聞訊轉跌。（路透）

美伊可望重啟談判 油價由紅翻黑

2026-07-20 08:10
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

布蘭特油價躍上100元…克魯曼：經濟衝擊相當於每桶142元

2026-07-23 12:05
美國半導體股正式跌入空頭市場，但記憶體晶片大廠美光17日收盤僅小跌，分析師認為半導體產業未來數年前景仍佳，投資人對晶片股價從高峰拉回整理無須太驚慌。（路透）

跌入空頭市場 夏季風暴襲擊晶片股 美銀分析師：熬過Q3前景仍亮麗

2026-07-18 07:20

超人氣

更多 >
謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁
護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程