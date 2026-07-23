6.69% 美國30年房貸平均利率再攀高
美國最多人申貸的30年期房貸，平均利率在上周再度攀升，寫去年8月以來最高。由於聯準會（Fed）與整體債市對通膨保持警戒，準備買房的民眾恐怕難以很快看到房貸利率回落。
全美抵押貸款銀行協會（MBA）22日表示，截至17日當周，30年期固定利率房貸的平均合約利率上升4個基點至6.69%，與去年8月22日當周一致。自美伊2月底爆發戰爭，油價上漲帶動通膨升溫以來，此房貸利率已累計上升0.6個百分點。
能源成本上月曾因美伊停停談談的和平協商回落，但近期緊張再起，又推升油價。為抑制通膨，聯準會可能必須升息。MBA首席經濟學福拉坦東尼說，6月通膨雖有下降，但不太能夠持續到7月，「房貸利率因此很可能也將維持在較高水準」。
雖然利率走升，上周房貸總需求周增1.9%，預先申請房貨準備購屋的案件數則是成長6%，因為住宅市場待售物件增加，去化較慢，仲介商反映賣家在夏季這幾個月有較高意願降價求售。競爭較少、能夠談出較低房價的市場情況，支撐住宅房市有較多的購買活動。
聯準會下周將召開利率會議，利率期貨市場目前普遍預期，到今年年底前，Fed至少會升息1碼。對計畫買房的人而言，美國公債市場中對房貸利率影響最大的利率，10年期公債殖利率自6月下旬已上升逾0.25個百分點，接近兩個月最高水準。
根據MBA統計，截至17日當周，美國30年期固定利率房貸平均合約利率上升4個基點至6.69%，已回到去年8月22日當周的水準，並創去年8月以來新高。 因為Fed與債市仍對通膨保持警戒，近期油價又因地緣緊張回升，推升物價壓力。MBA經濟學家也指出，6月通膨雖降，但未必能延續到7月。 雖然利率走高，上周房貸總需求仍周增1.9%，預先申請購屋案件更增6%。主因是待售住宅增加、賣家降價意願提高，使競爭較少，帶動部分買盤進場。
精華 FAQ
根據MBA統計，截至17日當周，美國30年期固定利率房貸平均合約利率上升4個基點至6.69%，已回到去年8月22日當周的水準，並創去年8月以來新高。
因為Fed與債市仍對通膨保持警戒，近期油價又因地緣緊張回升，推升物價壓力。MBA經濟學家也指出，6月通膨雖降，但未必能延續到7月。
雖然利率走高，上周房貸總需求仍周增1.9%，預先申請購屋案件更增6%。主因是待售住宅增加、賣家降價意願提高，使競爭較少，帶動部分買盤進場。
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