Fed將降低對美國大型銀行的資本要求

美國聯準會（Fed）主管金融監理業務副主席鮑蔓。（路透）

美國聯準會（Fed）主管金融監理業務副主席鮑蔓12日表示，Fed即將降低對美國大型銀行的資本比率要求，以鼓勵銀行業增加放款，並從未上市公司債集團手中拿回市占率。各大金融機構對此表示歡迎。

鮑蔓表示，Fed計劃採用全球金融監理機關都同意「巴塞爾協定III終局」（Basel III Endgame）規則，小幅提高美國銀行業的資本比率規定，但在被其他改革措施所抵消之後將比之前更為寬鬆。在她提出的計畫中，將改變最大型銀行計算超額資本緩衝比率的方式，將使「附加資本小幅降低」。

鮑蔓表示，整體而言新措施將使摩根大通、美國銀行、花旗、高盛與摩根士丹利等美國最大銀行的「資本要求金額小幅下降」。

三家美國銀行業的交易單位表示，鮑蔓的計畫是「一套完整、由下而上的作法」，「聚焦於風險敏感度與整體性的理念，考慮到所有資本要求的累積效應，值得歡迎」。

Fed這項計畫可能使歐洲及其他國家的銀行業進一步要求金融監理機關放鬆資本規則。英格蘭銀行與歐盟 一直在看美國如何依循「巴塞爾III終局」規則，因而將一些金融改革措施延後執行。