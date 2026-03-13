我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍加油機墜毀伊拉克 軍方證實4人罹難

紐約財政前景「負面」？曼達尼稱「為時過早」

Fed將降低對美國大型銀行的資本要求

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國聯準會（Fed）主管金融監理業務副主席鮑蔓。（路透）
美國聯準會（Fed）主管金融監理業務副主席鮑蔓。（路透）

美國聯準會（Fed）主管金融監理業務副主席鮑蔓12日表示，Fed即將降低對美國大型銀行的資本比率要求，以鼓勵銀行業增加放款，並從未上市公司債集團手中拿回市占率。各大金融機構對此表示歡迎。

鮑蔓表示，Fed計劃採用全球金融監理機關都同意「巴塞爾協定III終局」（Basel III Endgame）規則，小幅提高美國銀行業的資本比率規定，但在被其他改革措施所抵消之後將比之前更為寬鬆。在她提出的計畫中，將改變最大型銀行計算超額資本緩衝比率的方式，將使「附加資本小幅降低」。

鮑蔓表示，整體而言新措施將使摩根大通、美國銀行、花旗、高盛與摩根士丹利等美國最大銀行的「資本要求金額小幅下降」。

三家美國銀行業的交易單位表示，鮑蔓的計畫是「一套完整、由下而上的作法」，「聚焦於風險敏感度與整體性的理念，考慮到所有資本要求的累積效應，值得歡迎」。

Fed這項計畫可能使歐洲及其他國家的銀行業進一步要求金融監理機關放鬆資本規則。英格蘭銀行與歐盟一直在看美國如何依循「巴塞爾III終局」規則，因而將一些金融改革措施延後執行。

世報陪您半世紀

歐盟

上一則

美國私募信用市場利空頻傳 伊爾艾朗示警恐引發連鎖效應

下一則

川普點名鮑爾急催降息 債市卻轉向 交易員下修聯準會降息預期

延伸閱讀

房貸利率小升 市場緊盯Fed會議與中東局勢變數

房貸利率小升 市場緊盯Fed會議與中東局勢變數
伊朗威脅攻擊西方銀行 無人機飛進杜拜金融區

伊朗威脅攻擊西方銀行 無人機飛進杜拜金融區
油價飆升打亂降息計畫 Fed今年恐只降1-2碼

油價飆升打亂降息計畫 Fed今年恐只降1-2碼
油價大漲 全球公債市場受創

油價大漲 全球公債市場受創

熱門新聞

銀行業人士表示，目前並未接獲相關通知，舊版美元仍可正常使用。(記者高雲兒╱攝影)

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

2026-03-04 18:01
美國股市5日早盤走跌。路透

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

2026-03-05 14:46
受油價暴漲和美國就業數據不如預期打擊，美股三大指數6日早盤重挫。（路透）

伊朗戰爭掀賣壓 美股美元美債該買或賣？建議盯這3個數字

2026-03-06 12:23
巴拿馬政府日前接管長和集團在巴拿馬2個港口的特許經營權，並交由馬士基旗下的APM碼頭公司、地中海航運旗下的碼頭投資公司暫時營運。（新華社資料照）

巴拿馬接管長和2港口 中遠海運暫停巴爾博亞港業務

2026-03-10 23:18
面對戰事不確定性與油價劇烈波動，法國興業銀行美股策略主管卡布拉（Manish Kabra）指出，全球市場真正需要關注的只有兩件事：油價衝擊會持續多久，以及聯準會（Fed）將如何回應。(歐新社)

川普戰事說法反覆 華爾街：市場只需盯這兩件事

2026-03-09 22:18
摩根士丹利（大摩）分析師預測伊朗戰事會維持多久。（美聯社）

伊朗戰火會打多久？大摩這麼說

2026-03-08 14:24

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇