Meta傳採用Google TPU 將長期租用

編譯季晶晶、記者蘇嘉維／綜合報導

Meta傳出將與Google簽署為期多年，且價值高達數十億美元的TPU租用協議，且未來可望直接採購Google的TPU晶片，替Google自研晶片帶來龐大商機。

外電報導，臉書母公司Meta Platforms與Google傳出簽署為期多年、價值數十億美元的協議，Meta將租用Google自研AI晶片TPU訓練新一代人工智慧模型。知情人士指出，雙方也討論Meta最快於明年直接購買TPU，部署於自家資料中心。

此舉為Google拓展TPU對外銷售的重要進展，並正面切入由Nvidia(輝達，又譯英偉達)主導的AI訓練晶片市場。Meta近日才宣布未來數年將向輝達採購數百萬顆繪圖處理器（GPU）。

Google內部曾評估，若TPU業務順利擴張，有機會爭取輝達約一成年度營收。不過，Google同時面臨競合關係。Google Cloud本身仍是輝達GPU的重要客戶，多數AI開發者偏好使用GPU；而TPU與GPU皆由台積電代工，在產能上彼此競逐。

據了解，鴻海、廣達、英業達等相關代工廠早已攻入Google的TPU供應鏈，其中，鴻海在TPU供應鏈奪下Google TPU運算托盤（compute tray）大單，而且不僅Google TPU訂單，輝達GPU架構的AI伺服器，鴻海同樣是主要供應商，法人推估，鴻海集團每周產能超過1000個AI伺服器機櫃，且2026年底將達到每周組裝2000多個，未來除了伺服器組裝，包含纜線、網通設備、散熱及電源供應器等關鍵零組件都可望在美國生產。

不僅如此，廣達、英業達也與Google的TPU供應鏈合作關係密切，且在L6~L10規格都有布局。業界推估，代工廠今年在TPU相關AI伺服器出貨可望呈現逐季成長，且整體出貨量將比去年增長雙位數。

