為何與AI有關？10年期美債殖利率跌向4% 分析師揭關鍵原因

美國公債價格最近在強勁買盤支撐下大漲，走向相反的殖利率 顯著下滑，10年期美債殖利率26日跌到三個月低點，在美國經濟、利率和地緣政治情勢大致平靜時，顯得很奇特。分析師指出，這可能與人工智慧（AI ）有關。

道瓊市場數據顯示，基準的美國10年期公債殖利率26日收盤跌落4.02%，是去年11月26日以來最低水準；30年期殖利率也跌到4.7%以下，是三個月來最低。

今年來長債殖利率走下坡，已牽動抵押房貸利率下滑。房貸機構房地美（Freddie Mac）的資料顯示，美國30年期新房貸固定利率已跌破6%，是三年半來首見。

美國公債殖利率受諸多因素影響，例如美國經濟與通膨展望、聯準會（Fed）利率路徑預期、中東地緣政治緊張氣氛升高等等。然而，目前美國經濟成長穩固、Fed下次預估降息時點已推遲至7月、美伊 日內瓦核談判據說也可能敲定協議，美債殖利率卻不升反降。

LPL Financial策略師季倫認為，過去一個月來，美債價格隨買盤湧入而勁揚，一大原因是市場對AI可能消滅眾多工作的前景感到不安。

季倫說，美債近來大漲，一部分與AI取代工作的顧慮有關，所以過去兩周來殖利率下滑。他指出，26日美債走勢「似乎延續那種交易」，反映交易員如今更聚焦於AI衝擊就業導致通膨減緩的效應，甚於對未來數年通膨可能居高不下的疑慮。