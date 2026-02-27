說「謝謝」要算分？漢堡王AI耳機上線 要了解員工是否夠友善

我的頻道

編譯吳孟真／綜合外電
漢堡王（Burger King）正在測試AI頭戴式耳機，以便觀察員工與顧客互動情形。（美聯社）
速食連鎖店漢堡王（Burger King）正在測試人工智慧AI）頭戴式耳機，以便觀察員工與顧客的互動情形，引發外界對監視問題的討論。該公司強調，這項工具旨在簡化流程，讓門市更專注於顧客服務。

BBC報導，根據漢堡王的影片，這個名為「BK助理」、由OpenAI支援的AI系統，將依據員工對話內容，彙整各門市的「友善度評分」。漢堡王發言人表示，目前該系統已在美國500家門市試用，預計年底前，全美門市都將可使用這個平台。

漢堡王數位長向The Verge表示，該公司已訓練這套系統，辨識包含「請」和「謝謝」在內的用語，以評估員工友善程度。該系統會分析得來速（drive-thru）互動過程中的音訊內容。

嵌入耳機中的AI聊天機器人「Patty」，還可回答員工關於餐點製作方式的問題，並在產品需要補貨時發出提醒。不過，這個系統也引發外界對監視問題的討論。

漢堡王強調，該技術並非用來「記錄對話或評量個別員工」，其母公司26日也發表聲明，表示這項工具「旨在簡化餐廳營運流程」，讓門市經理與員工「能將更多心思放在顧客服務與團隊領導之上」。

