我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

Perplexity推超級AI代理 用1/12的成本複刻出彭博終端機服務

編譯陳律安／綜合報導

Google在搜尋引擎領域的勁敵Perplexity，25日推出超級AI代理「Perplexity Computer」，能將各種檔案、工具，以及模型整合進單一系統，就有用戶利用這套系統，以12分之1的成本複刻出所費不貲的彭博終端機服務。

Perplexity執行長斯里尼瓦斯在X上寫道，過去兩個月該公司都在暗自規畫這項重大產品，可同時調度19個人工智慧（AI）模型，具備持續記憶，連結網路與檔案系統，完成「研究、設計、編寫程式、部署、從頭到尾管理任何計畫」等各項任務。

用戶只須描述希望得到的最終成果，Perplexity Computer就會負責其餘工作，將任務拆解為具體步驟，並指派代理從頭到尾完成整個流程。

在執行任務時，Perplexity Computer還能為不同工作挑選最合適的模型，包括競爭對手的模型。例如，它可以將影像生成工作外包給Google Nano Banana，或將影片生成工作交由Veo 3.1處理。

斯里尼瓦斯說，Perplexity Computer起初將開放給Max訂戶，並透過用量計價。他表示，這才是AI正確的商業模式，而非透過廣告營利。這項新產品的發布，也反映Perplexity正日益轉向訂閱模式與鎖定企業用戶，以追求獲利。

世報陪您半世紀

AI Google 人工智慧

上一則

全球債務達348兆美元 疫情以來最快增長

下一則

日本斥資8億美元 將建3座半導體基地

延伸閱讀

司法部公布艾普斯坦檔案未加碼女童、裸體少女百餘張曝光

司法部公布艾普斯坦檔案未加碼女童、裸體少女百餘張曝光
GPT Gemini Claude兵推對決結果曝：95%走向核戰 3者中它被稱狂人

GPT Gemini Claude兵推對決結果曝：95%走向核戰 3者中它被稱狂人
Meta留不住 OpenAI挖走「2億美金」AI大將 亞馬遜500億投資條件曝光

Meta留不住 OpenAI挖走「2億美金」AI大將 亞馬遜500億投資條件曝光
Anthropic推出新AI工具 救援軟體業

Anthropic推出新AI工具 救援軟體業

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤