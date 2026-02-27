Perplexity推超級AI代理 用1/12的成本複刻出彭博終端機服務

Google 在搜尋引擎領域的勁敵Perplexity，25日推出超級AI 代理「Perplexity Computer」，能將各種檔案、工具，以及模型整合進單一系統，就有用戶利用這套系統，以12分之1的成本複刻出所費不貲的彭博終端機服務。

Perplexity執行長斯里尼瓦斯在X上寫道，過去兩個月該公司都在暗自規畫這項重大產品，可同時調度19個人工智慧 （AI）模型，具備持續記憶，連結網路與檔案系統，完成「研究、設計、編寫程式、部署、從頭到尾管理任何計畫」等各項任務。

用戶只須描述希望得到的最終成果，Perplexity Computer就會負責其餘工作，將任務拆解為具體步驟，並指派代理從頭到尾完成整個流程。

在執行任務時，Perplexity Computer還能為不同工作挑選最合適的模型，包括競爭對手的模型。例如，它可以將影像生成工作外包給Google Nano Banana，或將影片生成工作交由Veo 3.1處理。

斯里尼瓦斯說，Perplexity Computer起初將開放給Max訂戶，並透過用量計價。他表示，這才是AI正確的商業模式，而非透過廣告營利。這項新產品的發布，也反映Perplexity正日益轉向訂閱模式與鎖定企業用戶，以追求獲利。