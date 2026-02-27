中國管制釔鈧出口 美航太、半導體稀土荒加劇

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合報導
釔和鈧在稀土元素家族中較為冷門，卻在國防技術、航太及半導體領域扮演著量微質重的角色，且幾乎全由中國生產。（路透）
路透引述知情人士報導，在川習會預定過幾周就要登場之際，美國航太和半導體業的供應商正面臨稀土短缺日益惡化的困境，已有兩家供應商因此被迫停接部分客戶訂單。

報導指出，這次短缺主要是釔和鈧。這類稀土在17種稀土元素家族中較為冷門，卻在國防技術、航太及半導體領域扮演著吃重的角色，且幾乎全由中國生產。

中國海關數據顯示，北京自4月實施限制以來，已允許多數稀土恢復出口，但這些原料即使在10月美中關係緩和後，仍極少銷往美國。

目前一大痛點是釔，該原料用於防止發動機和渦輪機在高溫下熔化的塗層。若缺乏這類塗層定期保養，發動機就無法使用。

路透自去年11月報導缺釔以來，釔價已飆漲60%，目前價格約為一年前的69倍。根據公司高層和貿易商說，部分塗層製造商現在已開始配給供應原料。

有兩家採購釔來生產塗層的北美業者高層告訴路透，由於貨源短缺，他們不得不暫時停產。其中一家公司為了保留供應給包括特定發動機製造商在內的大客戶，目前也開始謝絕規模較小或海外的客戶。

另有消息說，另一家位於塗層供應鏈的廠商，最近也面臨原料耗盡，並已停止銷售含有氧化釔的產品。

雖然釔、鈧短缺尚未影響到噴射發動機或晶片的生產，但一位美國政府官員向路透透露，部分美國製造商現在確實面臨來自中國的特定稀土「短缺」問題。

數據顯示，中國自去年4月實施管制後的八個月內，僅向美國出口17噸的釔類產品；相較之下，在管制實施前的八個月，出口量則高達333噸。

航太供應鏈專家、美國顧問公司AeroDynamic Advisory董事總經理麥可斯（Kevin Michaels）表示，雖然釔供應短缺尚未衝擊到發動機生產，但業者仍感到憂心，「這是值得留意的觀察重點，也是中國大打稀土牌的具體實例。」

發動機製造商目前已在苦撐，設法滿足航空公司對零件的需求，以及飛機製造商波音（Boeing）與空中巴士（Airbus）增產帶來的壓力。

AI研究顧問機構SemiAnalysis創辦人兼執行長帕特爾（Dylan Patel）表示，美國半導體業者除了釔之外，鈧的貨源也吃緊，這將使新世代5G晶片生產陷入風險。

鈧的全球年產量僅數十噸，在燃料電池、航太專用鋁合金，以及先進晶片製程與封裝中扮演吃重的角色。

帕特爾說，美國主要半導體大廠均依賴鈧來製造晶片零件，而這些零件「基本上用於每一支5G智慧手機和基地台」。

中國釔出口量 資料來源：中國海關總署
