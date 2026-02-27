140家軟體股價遭AI潛在威脅重挫 2個月跌20% 市值蒸發1.6兆

股市以往當紅的軟體股，因為AI不斷提升撰寫程式能力，使軟體相關股價已暴跌了20%。（路透）

軟體是21世紀最熱門的產業之一，如今卻成為股市的沉重負擔。投資人對人工智慧(AI )潛在威脅感到憂慮，擔心賣產品給企業的軟體公司能否禁得起AI驅動對手的競爭，Salesforce、Adobe等企業股價受到重挫。近來每當有AI開發商有新興項目宣布，軟體公司股票拋售潮就加劇。

華爾街 日報分析，軟體產業突然豬羊變色，在此之前，軟體公司靠著高價訂閱服務、成本支出低廉、獲利率表現強勁，成為華爾街寵兒。而現在投資人想知道的是，軟體公司股價直直落的痛苦還要持續多久。

值得觀察的指標是，大盤指數依然維持在歷史高點的同時，軟體類股卻出現大跌。

追蹤140家軟體公司的等權重基準道富公司(State Street)SPDR S&P 軟體服務業指數型基金（Software & Services ETF），在2026年頭兩個月就下跌了20%，與2025年秋季高點相比則跌了將近30%。

TurboTax與QuickBooks的開發商Intuit，是史坦普500指數(S&P 500)今年以來表現最差的個股，跌幅有42%。其次是跌幅38%的人力資源軟體平台Workday。

隨著股價下跌，估值跟著縮水。道富公司軟體ETF當中的公司交易價格大約是未來12個月營收的19倍，遠低於2022年尖峰時期的47倍。對照之下，史坦普500指數公司絕大多數交易價格接近預期收益的22倍。

Jira、Trello的開發商Atlassian在2021年的估值曾到達預期收益的250倍以上，現在只剩22倍。

從1月中旬以來，交易活躍的軟體公司貸款 價格大幅下降，顯示投資人日漸擔心軟體產業違約機率升高。

投資人擔心貸款組合有某些比率可能跟軟體產業有關，阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)、阿瑞斯管理公司(Ares Management)、藍貓頭鷹資本(Blue Owl Capital)等投資機構的股價最近幾周都跟軟體類股一樣走下坡。

整體而言，道富公司軟體ETF內的股票今年以來市值合計已經縮水1.6兆元。

微軟、AppLovin、Intuit、Salesforce、ServiceNow等市值分別至少損失500億元。