不敵派拉蒙再加碼 Netflix宣布放棄收購華納

在派拉蒙天舞再度提高價格後，網飛26日宣布退出併購華納兄弟探索影業的計畫，派拉蒙併購華納成為定局，影視版圖重組。（路透）

串流巨擘網飛（Netflix ）與派拉蒙天舞（Paramount Skydance）針對華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）的競標戰26日出現重大轉折，華納兄弟探索公司董事會認定派拉蒙提出的修訂出價為更優方案後，Netflix決定放棄這筆收購交易。

Netflix聯合執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）與彼得斯（Greg Peters）在聲明中表示：「我們談判達成的交易原本將為股東創造價值，並有明確取得監管批准的路徑。然而，我們始終保持紀律，在必須提高出價以匹配派拉蒙天舞最新報價的情況下，這筆交易在財務上已不再具吸引力，因此決定不會跟進出價。」

派拉蒙本周稍早將收購整個華納兄弟探索公司的報價，從每股30元上調至31元，全現金支付。這是派拉蒙近幾個月來多次修訂出價的最新一次，也是推進敵意收購後的最新調整，以取代華納兄弟探索公司與Netflix先前達成、以每股27.75元出售影視製作與串流業務的協議。

Netflix上周授予華納兄弟探索公司7天豁免期，允許該公司重新與派拉蒙接觸，最終促成更高報價。派拉蒙的收購方案涵蓋整個華納兄弟探索公司，包括旗下付費電視頻道網絡，如CNN、TBS與TNT。最新出價並納入70億元分手費條款，若合併未獲監管批准將支付該筆費用，同時也同意承擔若華納兄弟探索公司與Netflix交易破局時，原須支付的28億美元分手費。

董事會26日在聲明中指出，在派拉蒙提出更優出價後，Netflix有4個工作日可修改提案，但最終選擇退出，使這場歷時數月、雙方多次修訂報價的競逐暫告落幕。市場反應方面，Netflix股價26日盤後上漲10%，華納兄弟探索公司股價則下跌2%。

在獲得監管機構批准後，這筆交易將代表娛樂產業的一次重大版圖轉變；目前該產業正努力適應觀眾收視習慣與科技帶來的劇烈變化。