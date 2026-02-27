沒能安撫AI前景焦慮…Nvidia秀超強財測 股價仍暴跌逾5%

我的頻道

記者顏伶如、編譯葉亭均／綜合報導
Nvidia執行長黃仁勳。(歐新社)
晶片龍頭輝達(Nvidia，又稱英偉達)秀出亮麗財報，卻沒能在股市脆弱時刻安撫華爾街對人工智慧(AI)前景的焦慮。輝達股價26日下挫5.5%，其他幾家晶片廠跟著走低，博通(Broadcom)股價下跌超過3%，台積電(TSMC)也跌 2.8%。

輝達25日發布財報，上季營收達681.3億元，年增73%，管理層預估本季營收為780億元，遠高於市場共識的726億元。但是CNBC新聞頻道分析，輝達與ChatGPT開發商OpenAI之間價值大約1000億元的交易陷入停滯，對輝達股價造成影響。

駿利亨德森投資集團(Janus Henderson)投資組合經理克洛德(Richard Clode)說，投資圈討論焦點已經從短期業績表現轉向探討人工智慧資本支出能否可長可久，同一時間市場還出現對規模、貨幣化、現金流可能消退的擔心。

財報表現超出預期的消息沒能降低憂慮，投資人憂心輝達能否保住AI潮流領導地位，股價下跌超過5%，創下2025年4月以來交易日股價最差表現。

黃仁勳：運算需求爆發成長

輝達執行長黃仁勳則是信心喊話稱：「運算需求正呈現指數級成長」、「企業對AI代理的採用正突飛猛進」。

黃仁勳說，「算力需求正在爆發式成長，代理型AI的拐點正式降臨。」這反映在數字上就是輝達財報，該公司2026會計年度全年營收2159億美元，年增65％，首度破2000億美元；上季營收681.27億美元，年增73%；毛利率75.2%；淨利430億美元，年比幾乎倍增，其中，資料中心就占623億美元，年增75%，再度刷新紀錄，全都優於預期。

從卡車運輸軟體公司，各行各業今年都在擔心公司業務恐將受到AI衝擊。

根據輝達25日公布的10-K監管文件(10-K regulatory filing，又稱10-K年報)，目前公司正與ChatGPT研發廠商磋商投資與合作夥伴協議，但無法保證最後一定簽署或交易一定會完成。

財經分析機構Facet投資長葛拉福(Tom Graff)表示，輝達股價未來幾季可能經歷一段「顛簸的旅程」。他指出，微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)等客戶預計都將為數據中心擴大投資之後，市場本來就預期輝達會交出亮眼的財報成績單，只不過投資人還希望從輝達看到更多更深入的願景。

葛拉福分析：「我們沒有得到有關未來發展綱領的細節。」他說，如果像ChatGPT一樣的玩家都可能縮減支出，在接下來的一、兩季裡肯定將反映在實際營收當中，對於營收前景缺乏具體說明，在市場之間產生憂慮。

理財顧問機構EP Wealth Advisors總經理菲利普斯(Adam Phillips)說，以輝達過去幾年漲幅來看，如今門檻太高了。

黃仁勳重申，AI產業歷經的三次結構平台轉變，首先是從CPU運算到GPU運算，再來是從傳統機器學習到生成式AI，接著從生成式AI到代理AI，每一次轉變都能支撐大規模投資，代理AI正是下一個長期算力需求核心。黃仁勳直白地說：「算力等於收入。」

輝達 AI 黃仁勳

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

2026-02-24 18:44
輝達（Nvidia）交出亮眼的上季業績，但盤後股價衝高4%後勁一路回跌，凸顯投資人原先抱持著高度期待。(路透)

Nvidia財報業績大好股價卻紅翻黑 3原因讓投資人失望了

2026-02-25 19:50
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

