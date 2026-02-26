亞特蘭大聯準銀行總裁臨去警告 對Fed的政治鬥爭將傷害美國地位

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克卸任前發文表示，圍繞聯準會的政治鬥爭正傷害大眾對央行獨立性的信心，也將影響美國的經濟表現和在全球經濟中的地位。 （路透）

即將卸任的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，圍繞著聯準會（Fed）的政治鬥爭正傷害大眾對央行 獨立性的信心，這項「重大隱憂」將關係到美國的經濟表現和在全球經濟中的地位。

路透報導，在27日任期結束前，波斯提克以一篇短文做為告別信，警告美國的經濟實力和全球避險天堂地位「並非理所當然」，「要維護我們的特殊地位，包括維護Fed獨立性」。

在他發表此文的前一天，美國總統川普 剛在國情咨文演說中大肆宣揚美國的經濟表現，但他的關稅、移民和其他政策，也正引發討論是否會削弱美國地位、或可能危及美元全球儲備貨幣功能。

央行獨立性和致力達成低通膨目標，是許多已開發和開發中國家共同奉行的政策。

波斯提克表示：「過去幾個月的走訪讓我清楚感受到，圍繞著央行的法律與言辭爭鬥，已導致我國社會各界開始懷疑Fed的獨立性。」

雖然波斯提克信中並未直接點名總統川普或川普政府，但其所稱的「法律與言辭爭鬥」，顯然包含川普在欲解雇Fed理事庫克（Lisa Cook）上所做的努力、司法部對Fed主席鮑爾 持續進行的調查，以及川普對降息的頻繁公開喊話。

鮑爾今年稍早罕見公開批評司法部的調查，稱其藉此對他的貨幣政策施壓。其他Fed官員和全球央行官員也紛紛聲援鮑爾，並和波斯提克一樣指出，如果Fed地位受到危害，美國將會面臨風險。

川普已提名前Fed理事華許（Kevin Warsh），在鮑爾5月任期到期後接任主席，雖然在反對司法部調查鮑爾的共和黨參議員反彈下，他的任命變得複雜。這些議員表示，他們將會阻擋華許的任命，直到事態釐清。

波斯提克本周接受路透專訪也表示，這個狀況也讓華許面臨必須證明自己，擔任Fed主席能否獨立於總統行事。

波斯提克說：「我們將拭目以待，他會如何因應這股壓力。事情得等到發生了才知道。」