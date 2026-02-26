以GPU起家…Nvidia為何推CPU迎戰英特爾、AMD？黃仁勳親口說明

我的頻道

編譯湯淑君／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。（歐新社）
輝達（Nvidia）靠銷售繪圖處理器（GPU）起家，並且靠供應專門的GPU躍為市值最高企業。但執行長黃仁勳近來表示，有意進軍通用型CPU市場。這也反映出AI發展趨勢已起了變化。

路透報導，CPU數十年來被視為電腦的「大腦」，這些通用型晶片用來處理軟體程式分配給晶片的任何數學任務，英特爾為主要供應商；GPU則專門執行一套較簡單的數學任務，以平行方式同步執行數千次運算。

黃仁勳指出，以往90%的運算都用CPU處理，GPU則處理其餘的10%，但近年來這種比例已轉變。

近年來GPU變成炙手可熱的產品，但如今AI公司重心逐漸從模型的訓練轉向AI「代理人」（agents）的部署，CPU隨之走紅，愈來愈被視為與GPU等量齊觀、甚至更勝一籌的選項。Creative Strategies分析師巴加林說，AI「代理人」可獨立執行程式編碼、爬梳文件、撰寫研究報告等任務，而這類運算「愈來愈常、有時甚至主要在CPU上執行」。

黃仁勳25日在輝達第4季財報法說會上說：「我們愛GPU，也愛CPU。」他向台下分析師表示，輝達不但準備好迎接CPU重新成為市場焦點，輝達自己也供應資料中心所需的CPU，第一款已在2023年發布，競爭力將勝過對手。

黃仁勳表示，輝達的CPU採取與傳統CPU截然不同的做法。他指出，輝達把英特爾和超微（AMD）將晶片切割成小部分的做法最小化，所以輝達CPU可存取大量的電腦記憶體，能連續執行眾多簡單任務。

他說：「這種設計聚焦於非常高的數據處理能力。因為我們感興趣的運算問題大多是數據驅動，AI是其中一種。」

HotTech Vision and Analysis分析師艾塔維拉說，輝達希望證明，以往主要由英特爾供應的那類型CPU，如今「不再是現代運算架構公認的預設基礎，已變成幾種架構選項當中的一種」。

輝達 AI 黃仁勳

