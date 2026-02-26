傳將被Stripe收購 PayPal 24日大漲6.7%

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合報導
彭博資訊報導，知情人士透露，支付處理業者Stripe考慮收購PayPal全部或部分事業。

不願具名的知情人士透露，尚未上市的Stripe已對收購這家數位支付先驅或旗下資產，表達初步意願。知情人士強調，相關討論尚處於初步階段，不確定最終是否會達成交易。PayPal在紐約股市股價24日收盤大漲6.7%，收在47.02美元，市值達到433億美元。

PayPal成立於1990年代，是數位支付領域的先驅。不過，隨著蘋果和Alphabet等更大型的對手紛紛搶占市場，PayPal在支付技術的現代化轉型上一直陷於苦撐。

2010年才由柯里森兄弟於加州創立的Stripe，則已成為業界備受矚目的新寵兒。同樣也就在24日，Stripe宣布公開收購員工持股，估值達到1590億美元。

Stripe總裁柯里森本周接受訪問說：「PayPal過去幾年顯然過得很辛苦，隨著Apple Pay和Google Pay等服務加入競爭，局面大不如前。我不能針對任何併購的假設情況發表評論，但他們確實面臨著嚴峻的挑戰。」

PayPal原董事長羅瑞斯（Enrique Lores）將於3月1日接任總裁暨執行長，接替本月被解聘的執行長克里斯（Alex Chriss）。

加州 Google Apple

