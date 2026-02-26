Anthropic推出新AI工具 救援軟體業

人工智慧 （AI ）巨頭Anthropic於24日為自家Claude Cowork代理軟體，推出全新AI工具，但這次是與合作夥伴共同開發，強調和湯森路透及Salesforce等既有系統整合，而非取而代之，分析師指出這有助大幅緩解軟體業者將滅頂的市場焦慮。

Anthropic強調，這些工具與合作夥伴共同開發，像是和金融數據供應商FactSet合作打造的擴充套件；還讚揚湯森路透專為律師開發的AI工具「CoCounsel」。FactSet當日大漲近6%，湯森路透跳空飆升近12%。史坦普軟體和服務指數成分股如IBM、甲骨文（Oracle）和Adobe也全面回升。

在24日的直播活動中，Anthropic表示也將開放企業客戶自訂擴充套件，以符合各自的標準。Anthropic這次推出的新自訂功能中，很大一部分是針對金融業，並為財務分析、股票研究、私募股權及財富管理等領域量身打造了全新擴充套件。

Anthropic最近為Claude Cowork推出一個可自動化處理特定法律工作的工具，竟在短短幾天內讓軟體股市值蒸發了近1兆美元。此外，在Anthropic發布了更擅長財務研究的新版Opus模型後，金融服務公司的股價也應聲下跌。這些市場反應反映出外界更深層焦慮，也就是哪些公司和服務最終會被AI顛覆。

Claude AI模型產品主管懷特表示，他們的目標是縮小「使用AI回答工作相關問題」和「實際動手處理特定工作」兩者之間的差距。他認為，將市場表現歸咎於單一產品的發布「有些過度解讀或反應過度」，並強調該公司的AI模型正致力於協助企業客戶成長。

為服務丹麥 大藥廠諾和諾德，Anthropic為負責臨床研究報告的員工，量身打造一款工具。這類報告是監管機構對新藥要求的必備文件，長度可達300頁。過去，製作一份報告通常需要耗時數月，撰稿者平均一年只能完成兩份多一點。諾和諾德利用Claude建構了一個針對此流程設計的平台，並表示已將原本需時十周的過程，縮短到僅需10分鐘即可完成。目前已有超過30萬家企業客戶使用Anthropic的模型來簡化工作負擔，特別是在電腦程式編寫領域，該公司憑藉其AI程式碼助理Claude Code，已成為市場的領導者。

Anthropic經濟部門主管麥克羅里指出，一年前，在美國每三份工作中，就有一份有相當比率（至少25%）的任務採用Claude處理，時至今日，已增加到每兩份工作就有一份。