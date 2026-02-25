Nvidia財測預料將維持樂觀 關鍵在樂觀程度與3月GTC有哪些利多

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）預定於美股25日盤後公布財報。（歐新社）

美國人工智慧（AI ）晶片龍頭輝達 （Nvidia）預定於美股25日盤後公布財報，整體財測與執行長黃仁勳 的談話基調預料將相當正面，但重點在於樂觀程度是否符合市場預期，以及輝達可能把重大利多留到3月GTC大會再公布。

市場最近幾季以來，已習慣輝達財報與財測都優於預期，差異在於超乎預測的程度、及黃仁勳對AI發展前景的樂觀程度，原因之一是輝達已提供強勁的預測數據，去年已表示，今年的營收能見度達5,000億美元，

分析師預期，輝達在止於1月底的年度第4季（上季）營收將年比成長68%至659.1億美元，年增率比之前一季的63%加速，資料中心營收估年增70%到603.6億美元，也高於之前一季的66%，經調整後毛利率估為75%，

華爾街分析師預測，輝達本季營收將成長65%到727.8億美元，資料中心營收也年增70%到666.7億美元，兩者都將季增10%左右，顯示年增率和季增率都將比上季趨緩，但諸多分析師都預料，輝達的營收與財測將能輕易高於預期，因而仍視確切數字而定。輝達本季經調整後毛利率預料將保持在75%。

在AI泡沫憂慮近來籠罩美股之際，投資人將緊盯輝達是否有更多加速成長的方式。滙豐銀行（HSBC）分析師法蘭克‧李（Frank Lee）預期，由於美國超大規模雲端業者今年將繼續砸重金於AI基礎設施，輝達的繪圖處理器（GPU）需求將維持強勁。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）認為，投資人將關注黃仁勳的語調是否正面、以及晶片需求前景。Wolfe研究公司分析師卡索（Chris Caso）預期，輝達上季營收與本季營收預測都將比市場預期高出20億-30億美元。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）分析師歐康納（David O'Connor）指出，另一個關鍵議題是輝達要如何因應記憶體晶片價格大漲，投資人將緊盯主管對於維持毛利率能力的說法。他也認為，輝達將把任何特別能刺激股價上漲的消息，留到3月的GTC再宣布。

嘉信理財（Charles Schwab）交易主管兼衍生性商品策略師馬索拉（Joe Mazzola）指出，雖然AI支出仍無減速跡象，但輝達和同業面臨的記憶體成本日益升高，可能影響利潤成長。