川普開綠燈也沒用？美官員證實：Nvidia H200銷往中國數量「目前為零」

編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。（路透）

根據一名負責執行出口管制的美國官員透露，儘管兩個月前，美國總統川普已經決定允許輝達（Nvidia）可將第二先進的AI晶片H200出貨給中國，但迄今輝達尚未向中國售出任何H200晶片。

美國商務部負責出口執法的助理部長彼得斯（David Peters）24日向眾議院外交事務委員會表示，美國正加強打擊用於AI領域的先進半導體走私活動。在回應民主黨眾議員詢問有多少H200已獲准銷往中國時，彼得斯表示：「就我了解，目前為止是零。」

雖然彼得斯並不直接參與許可審核程序，但他對H200的評論，讓外界得以一窺美國商務部工業與安全局（BIS）的運作，而當局負責監管美國敏感技術出口所需的審核。彼得斯說出這番證詞之際，正值投資人等待輝達於周三盤後公布財報，屆時輝達可能會概述重返中國市場的進度。

輝達發言人未立即回應置評請求。

川普去年12月允許輝達向特定的中國客戶銷售H200，但工業與安全局於1月針對程序公布正式規定，設定許多條件，使得這些晶片獲得批准出口變得更加困難。

彼得斯還強調將採取嚴格手段打擊違反出口管制規則的公司。他指出，本月稍早美國政府與應用材料公司（Applied Materials）達成2.52億美元的制裁和解協議，這已達到法定最高上限，也是BIS史上最大罰款金額。

彼得斯說，為了進一步強化執法，他支持將追訴期延長至10年，並將罰款金額提高到違法交易價值的四倍以上，「對那些關注的人而言，訊息很明確：遵守法律，否則後果自負」。

在回答共和黨眾議員關於半導體走私的問題時，彼得斯將其列為首要執法任務，並坦言：「晶片走私確實存在，而且正在發生。」

輝達 眾議員 商務部

