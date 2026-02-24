我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／暴風雪後寸步難行 紐約客頻「踩坑」

紐森自揭「成績差」掀種族歧視爭議 團隊粗口回嗆再添火

美股隨AI信心逆轉反彈 超微奪Meta大單飆漲8.8% 軟體股擺脫拋售潮

編譯劉忠勇／綜合外電
Meta入股超微提振了市場對 AI 基礎建設需求的信心。（路透）
Meta入股超微提振了市場對 AI 基礎建設需求的信心。（路透）

美國股市周二全面收紅，擺脫前一個交易日因 AI 疑慮引爆的賣壓。儘管川普政府的新關稅政策和潛在的產業顛覆疑慮仍揮之不去，但在大型晶片交易案及 AI 應用轉向「整合協作」而非「全面取代」的利多支撐下，科技股再度領軍上攻。

道瓊工業指數上漲 370.44 點，漲幅 0.8%，收在 49,174.50 點。史坦普 500 指數上漲 52.32 點，漲幅 0.8%，收於 6,890.07 點。那斯達克指數大漲 236.41 點，漲幅 1.1%，收於 22,863.68 點。

費城半導體指數也大漲1.5%。社群媒體龍頭 Meta Platforms 宣布未來五年將向超微（AMD）採購價值高達 600 億至 1,000 億美元的 AI 晶片，Meta 也將取得超微最高 10% 的股權。此舉提振了市場對 AI 基礎建設需求的信心，AMD 股價應聲飆漲 8.8%，Meta 微幅收高 0.3%。台積電ADR也大漲4.3%。

昨日受「AI 恐慌交易」重挫的軟體和服務業強力反彈。AI 新創公司 Anthropic 宣布推出多款針對投行、人力資源及設計領域的 Claude 代理新工具。

分析師指出，Anthropic 這次強調與 FactSet、湯森路透（Thomson Reuters）及 Salesforce 等既有系統整合而非取代，大幅緩解了市場焦慮。

FactSet 大漲 5.9%，湯森路透美股跳空漲升 11.5%，Salesforce 上漲 4.1%。史坦普軟體與服務指數成分股如 IBM、甲骨文（Oracle）和 Adobe 也集體回升。

路博邁（Neuberger Berman）首席投資長 Shannon Saccocia 說：「投資人意識到先前確實有些反應過度了。」但 Infrastructure Capital Advisors 執行長 Jay Hatfield 提醒，多空雙方對於 AI 究意是增益還是顛覆仍無共識，2026 年初的華爾街將維持「每日一戰」的劇烈震盪格局。

儘管市場反彈，川普政府的 10% 全球臨時關稅正式生效，且白宮傳出考慮對電池、電信設備等六大產業加徵國安關稅，加上川普在社群媒體上宣稱可能將稅率提高至 15%，市場仍緊盯周二晚間的國情咨文。此外，聯準會理事庫克警告 AI 可能導致失業率上升，與理事沃勒的樂觀看法形成對比。

周一因冬季風暴癱瘓美東而受挫的航空及觀光股強勁反彈 2.9%。前一天重挫的 Mastercard 與 Capital One 均出現顯著回升。

零售龍頭家得寶（Home Depot）因業績超預期且維持財測，股價上漲 2.0%。

世報陪您半世紀

AI 川普 關稅

上一則

WSJ：蘋果藉協助台積電環球晶 促晶片製造回流美國

延伸閱讀

美股早盤／AMD奪單股價揚 台積ADR跟漲 指數漲跌互見

美股早盤／AMD奪單股價揚 台積ADR跟漲 指數漲跌互見
AMD再奪大單 與Meta達1000億美元協議 盤前股價飆

AMD再奪大單 與Meta達1000億美元協議 盤前股價飆
Citrini「末日報告」掀波：AI推動白領逐底競爭 引爆恐慌賣壓

Citrini「末日報告」掀波：AI推動白領逐底競爭 引爆恐慌賣壓
布局AI以外好選擇？這些投資績效遠勝美股大盤 前提是口袋要夠深

布局AI以外好選擇？這些投資績效遠勝美股大盤 前提是口袋要夠深

熱門新聞

國外科技媒體報導，華碩與宏碁已全面關閉德國網站。路透

遭法院禁售…台灣雙A網站在這國全停擺 用戶無法更新

2026-02-20 11:34
市場瀰漫著關稅和AI帶來的不確定性，美股23日開低走低。 路透

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

2026-02-23 11:45
宇樹機器人在馬年央視春晚中表演「武BOT」，機器人演示了翻筋斗、舞棍、跑跳空翻、舞劍等武術高難度特技動作。（央視截圖）

春晚機器人武術秀後訂單飆150% 宇樹科技：今年目標出貨1至2萬台

2026-02-17 20:14
美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，這個結果在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，凸顯兩大顧慮令美債投資人不安。(路透)

關稅判決出爐為何美國長債應聲下跌？因重燃2大顧慮

2026-02-21 09:12
因傳出資料中心建設資金可能不足，CoreWeave股價20日大跌。(路透)

CoreWeave股價一度重挫13% 因傳出資料中心建設籌不到錢

2026-02-21 10:03
輝達訂25日公布財報，儘管預期業績亮眼，但市場疑慮與外部風險壟罩，股價恐陷入「財報魔咒」難有突破。（路透）

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

2026-02-22 19:36

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」