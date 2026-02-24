美股隨AI信心逆轉反彈 超微奪Meta大單飆漲8.8% 軟體股擺脫拋售潮

Meta入股超微提振了市場對 AI 基礎建設需求的信心。（路透）

美國股市周二全面收紅，擺脫前一個交易日因 AI 疑慮引爆的賣壓。儘管川普 政府的新關稅 政策和潛在的產業顛覆疑慮仍揮之不去，但在大型晶片交易案及 AI 應用轉向「整合協作」而非「全面取代」的利多支撐下，科技股再度領軍上攻。

道瓊工業指數上漲 370.44 點，漲幅 0.8%，收在 49,174.50 點。史坦普 500 指數上漲 52.32 點，漲幅 0.8%，收於 6,890.07 點。那斯達克指數大漲 236.41 點，漲幅 1.1%，收於 22,863.68 點。

費城半導體指數也大漲1.5%。社群媒體龍頭 Meta Platforms 宣布未來五年將向超微（AMD）採購價值高達 600 億至 1,000 億美元的 AI 晶片，Meta 也將取得超微最高 10% 的股權。此舉提振了市場對 AI 基礎建設需求的信心，AMD 股價應聲飆漲 8.8%，Meta 微幅收高 0.3%。台積電ADR也大漲4.3%。

昨日受「AI 恐慌交易」重挫的軟體和服務業強力反彈。AI 新創公司 Anthropic 宣布推出多款針對投行、人力資源及設計領域的 Claude 代理新工具。

分析師指出，Anthropic 這次強調與 FactSet、湯森路透（Thomson Reuters）及 Salesforce 等既有系統整合而非取代，大幅緩解了市場焦慮。

FactSet 大漲 5.9%，湯森路透美股跳空漲升 11.5%，Salesforce 上漲 4.1%。史坦普軟體與服務指數成分股如 IBM、甲骨文（Oracle）和 Adobe 也集體回升。

路博邁（Neuberger Berman）首席投資長 Shannon Saccocia 說：「投資人意識到先前確實有些反應過度了。」但 Infrastructure Capital Advisors 執行長 Jay Hatfield 提醒，多空雙方對於 AI 究意是增益還是顛覆仍無共識，2026 年初的華爾街將維持「每日一戰」的劇烈震盪格局。

儘管市場反彈，川普政府的 10% 全球臨時關稅正式生效，且白宮傳出考慮對電池、電信設備等六大產業加徵國安關稅，加上川普在社群媒體上宣稱可能將稅率提高至 15%，市場仍緊盯周二晚間的國情咨文。此外，聯準會理事庫克警告 AI 可能導致失業率上升，與理事沃勒的樂觀看法形成對比。

周一因冬季風暴癱瘓美東而受挫的航空及觀光股強勁反彈 2.9%。前一天重挫的 Mastercard 與 Capital One 均出現顯著回升。

零售龍頭家得寶（Home Depot）因業績超預期且維持財測，股價上漲 2.0%。