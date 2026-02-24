摩根大通CEO批同業「做蠢事」 市場氛圍宛如金融危機前

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）周一在年度投資人更新會上警告，當前銀行業競爭激烈、資產價格居高不下，讓他聯想到2008年金融危機前的景象。他表示，儘管部分經濟學家看好川普政府的減稅與鬆綁政策有助成長，但當市場對高估值與高成交量過於安心時，他反而「焦慮感很高」。

戴蒙指出，如今氛圍與2005至2007年驚人相似，「大家都在賺大錢，大量運用槓桿，不知節制」。他批評一些同業為了增加淨利息收入（NII）而「做出愚蠢的事」，冒險進行高風險放貸，但未點名具體公司。他強調摩根大通不願為短期利潤，承擔不必要的風險。

這位曾帶領銀行度過上次金融危機的小摩掌門人警告，經濟與信貸循環終將反轉，借款人違約潮衝擊貸款機構只是時間問題，「我不知道什麼事件會觸發，但一定會來」。他直言，資產價格愈高，風險反而愈大，「我並不因為資產價格高而感到安慰，事實上我認為那增加了風險」。

戴蒙表示，每次信用循環都會有意外，差別在於哪個產業首當其衝，「你不會預料到2008、2009年是公用事業與電信公司出問題，這一次，因為AI，可能是軟體業。」

他同時注意到近期私人信貸市場的動盪，認為問題可能不會僅限於該領域，而是可能更廣泛地蔓延。不過他也補充，即便軟體業因AI受創，未必會對摩根大通的整體信貸損失造成重大衝擊。

儘管市場因AI可能顛覆商業模式而震盪，戴蒙對摩根大通的競爭力卻信心滿滿。他坦承支付領域正面臨Chime、Revolut等業者的激烈競爭，但強調將透過持續的技術投入（今年預算高達200億美元，較去年增加20億美元）來贏得競爭。他自信表示，在這場AI競賽中，「在100個領域裡，我們會贏得75個。」

至於接班議題，領軍20年的戴蒙給出的答案與近期表態一致：他打算再擔任執行長「幾年」，之後可能轉任董事長一段時間，最終決定權在於董事會。

摩根大通 AI 貸款

