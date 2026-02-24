響應美國製造 蘋果Mac mini部分產線移至德州鴻海廠

我的頻道

中央社／華盛頓23日綜合外電
蘋果公司透露，將把部分Mac Mini桌上型電腦的生產從亞洲移回美國。（圖／蘋果提供）

華爾街日報」今天報導，蘋果公司（Apple）將把Mac Mini桌上型電腦部分產線從亞洲移回美國，位於德州休士頓（Houston）的鴻海工廠今年稍後將啟動新生產計畫。

路透報導，此舉是這家iPhone製造商在美投資的最新行動。蘋果去年8月承諾，未來4年將在美國投資6000億美元。

美國總統川普去年5月揚言要對在海外製造的蘋果產品課徵25%關稅，與先前豁免智慧型手機、電腦和其他電子產品不受美國對中國進口商品課徵進口關稅影響的政策形成鮮明對比。

蘋果營運長沙比汗（Sabih Khan）對華爾街日報表示，Mac Mini仍將持續在亞洲生產，而休士頓的組裝廠將在產線逐步擴大之際，滿足當地市場的需求。

目前尚不清楚蘋果是否打算縮減亞洲工廠的生產規模。蘋果尚未立即回應路透社的置評要求。

沙比汗表示，蘋果對Mac Mini的長期需求前景頗具信心，這款產品比Mac Pro更受歡迎。

報導指出，蘋果正在擴建休士頓廠區，以新增一座新的先進製造培訓中心。

目前，包括iPhone與iPad在內等蘋果大多數產品仍在亞洲生產，主要是在中國，不過近年來，蘋果已將部分產線轉移至越南、泰國和印度。

