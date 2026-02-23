「黑天鵝」作者警告軟體業恐破產 一篇末日報告又引發AI恐慌交易

「黑天鵝」作者塔雷伯（Nassim Taleb）。（路透）

暢銷書《黑天鵝效應》作者塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）警告投資人，在AI 帶動的漲勢進入更脆弱階段之際，軟體產業的動盪可能加劇，甚至出現破產事件。小型研究與市場分析業者Citrini Research近日也發表一份假想報告，闡明AI可能對多個產業產生顛覆力量，消息拖累餐點外送、支付與軟體公司股價在周一（23日）重挫。

塔雷伯認為，市場低估結構性風險，同時高估目前AI領導企業的持久性；雖然AI將創造龐大獲利，但歷史顯示，早期先驅者往往會被後進業者取代。

塔雷伯在邁阿密一場活動受訪表示，「一定會有人在AI領域賺大錢」，但未必是目前構成AI概念股的那些公司。他說，在技術不穩定、競爭加劇以及地緣政治變化重塑產業版圖之際，部分軟體領域出現破產的可能性很高。

先前，塔雷伯因準確預測過往金融危機而聲名鵲起。他指出，過去幾年股市漲勢主要由少數AI相關股票帶動，使大盤在領漲族群輪動時更顯脆弱，「各產業的尾部風險在結構上被低估了…風險不是小幅修正，而是大幅回檔。」

儘管如此，塔雷伯預期市場漲勢短期內可能延續，但更大的問題在於可能下跌風險的規模。他說，「你永遠都必須避險…這種大幅回檔並不容易預測」。

另一方面，研究機構Citrini Research在周日，發表一篇報告，列出未來假設情境下全球經濟各領域面臨AI顛覆的潛在風險，尤其點名餐點外送、服務與信用卡公司可能面臨困境。

報告提出一個設定在2028年6月的預設情景：AI的衝擊造成白領大規模失業、消費支出下降、軟體支援的貸款違約以及經濟萎縮。但報告明確指出文章僅是「情節模擬，不是預測」。

Citrini描述了下列情景，包括送餐業者DoorDash 和Uber Eats等外送應用程式的主導地位，被「vibe-coded」（透過自然語言來生成程式）的替代應用程式取代，以及AI代理人可能透過消除萬事達卡 （Mastercard）和Visa 等支付處理公司收取的交易手續費，來幫用戶省錢的情境。

除了這篇報告，AI新創公司Anthropic在周一的部落格文章中表示，其AI 程式設計工具Claude Code可協助把舊式的程式編碼語言COBOL進行現代化改造，而COBOL是一種主要在IBM電腦上運作的程式語言。

上述三個事件聯合引爆美國軟體股周一的賣壓，遭到Citrini Researc點名的產業股價慘遭血洗，包括DoorDash、美國運通、KKR和黑石集團股價大跌6%-9%，Uber、萬事達卡、Visa公司都至少下跌超過4%，凸顯出市場擔心AI工具可能帶來的產業顛覆性破壞、引發無差別拋售，投資人採取「先賣再說」的模式。